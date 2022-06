LRF: Unión y Libertad juegan mirando a Sportivo Norte

1- Aprobación boletín 2.904, por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Lectura correspondencia: Nota de Atl. María Juana agradeciendo la predisposición de Talleres por haber accedido a postergar el partido al día lunes. Nota de Atl. María Juana solicitando que los clásicos del Clausura se jueguen con localía invertida en el torneo Apertura. Nota de Quilmes informando que del 17 al 20 de junio realizarán el torneo de fútbol infantil. Nota de Ben Hur informando que el 25/06 celebrarán el aniversario del club y solicitarán adelantar sus encuentros ese fin de semana. Notificación de la Municipalidad de Rafaela sobre la ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia en la ciudad. Se solicita a los clubes que tomen nota y cumplan lo que dicta la ordenanza.

3- Informe de tesorería y pases de jugadores.

4- Se da lectura al informe de la reunión del Dpto Fútbol Femenino. El próximo domingo se jugarán los partidos pendientes en cancha de Libertad de Sunchales (predio).

5- Se determinó que para la Copa Santa Fe 2023 clasificarán el Campeón Apertura y Campeón del Clausura. Si alguno de ellos ya tendría la clasificación asegurada, lo reemplazará el mejor clasificado de ese torneo. Para la Copa Federación 2023 clasificarán los equipos que asciendan a Primera A.

6- Se confirman que las Semifinales de Copa Centenario se jugarán el lunes 20/06.

Atl. Rafaela vs. Unión de Sunchales en cancha de Indep. Ataliva (preliminar 2010 Atl. Rafaela vs. Unión).

Ben Hur vs. Quilmes en cancha de Ferro (preliminar 2010 Peñarol vs. Arg. Vila).

7- Programación fin de semana:

Unión vs Florida jueves 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Atl M Juana vs Quilmes jueves 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Sp Norte vs. Talleres jueves 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

FC Estado vs Libertad jueves 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

9 de Julio vs. Ben Hur domingo 12 hs. Reserva y 13.30 hs. Primera.

Peñarol vs. B. Bochazo domingo 12 hs. Reserva y 13.30 hs. Primera.

Atl. Rafaela vs. Dep. Aldao domingo 12 hs. Reserva y 13.30 hs. Primera.

Arg. Humberto vs. Moreno día y hora a confirmar (por sorteo).

Los demás encuentros se jugarán el domingo a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera.

8- Se recuerda que para las divisiones de Primera A y Primera B se abrirá el Libro de Pases finalizado el Apertura.

9- Las finales del torneo Apertura de Primera A se jugarán el domingo 12/06.

10- Atento a la nota presentada por el club Atlético María Juana sobre las localías de los clásicos, tras un largo debate, se decide elevar la situación a la comisión de reglamento.

11- Próxima reunión martes 07/06, oportunidad en que se brindará un reconocimiento a los ex presidentes de la Liga.

12- Se procede a presentar a la Selección Sub12 que el próximo fin de semana jugará el torneo provincial en la Liga Esperancina de Fútbol.