Federal A – F13: Unión superó a Boca Unidos y crece en la tabla

El equipo albiverde ratificó su buen momento al superar por 2 a 1 a Boca Unidos de Corrientes y de esta manera, acumular no solamente tres importantes puntos para acercarse a la zona de clasificación sino para reforzar el convencimiento de que éste es el camino correcto.

Los de Walter Grazziosi se enfrentaban a un rival que acumulaba tres fechas sin poder ganar en tanto que el Bicho Verde, por el contrario, le dio forma a su segundo triunfo consecutivo y si no es el tercero se debe a la mala fortuna en aquel cierre de partido ante Crucero de Misiones.

Si bien hubo que esperar hasta el segundo tiempo para que aparecieran las emociones, en el primero el local dispuso de varias ocasiones para abrir el marcador. Sin ser una tromba, Unión encontró las variantes para no solamente mostrar el buen trato de pelota que venía teniendo sino ahora también ser punzante en el arco visitante.

A los 15 minutos del complemento, Ezequiel Gnemmi metió un cabezazo de pique al suelo y desde el tiro de esquina Unión pudo adelantarse. En los partidos anteriores, la vía aérea había sido un carril clausurado pero hoy fue una opción válida para lograr convertir.

Siempre pródigo en la entrega física, Gonzalo Schonfeld aprovechó ocho minutos más tarde un error en la salida visitante para meter un remate seco, cruzado y bajo que se transformó en el 2 a 0 parcial.

Boca Unidos descontó a los 34 minutos pero el triunfo no estuvo en riesgo ya que el local siguió buscando y generando situaciones de peligro como para ampliar el marcador y tener un final tranquilo. No pudo ser pero el tablero ya no se movió más y el 2 a 1 termina siendo justo resultado. La próxima semana, Unión visitará a Juventud Unida de Gualeguaychú, que marcha último en la Zona, siendo una salida de la cual puede traerse importantes puntos para seguir bien cerca de la clasificación.