Lilita Carrió en Sunchales: «Yo siempre voy a tener fe, por eso sigo luchando»

(Por: Prensa Cambiemos) – Con su característica verborragia, la ex legisladora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, visitó Sunchales para ofrecer una disertación ante un colmado auditorio. La convocatoria de Juntos por el Cambio Sunchales fue muy esperada por partidarios y público en general, quienes se acercaron al hostal del Parque Casic para escuchar durante más de una hora las frases de quien es referente nacional en materia política.

«Lilita», quien ingresó rodeada de aplausos de los concurrentes, estuvo acompañada en la mesa cabecera por el Diputado Provincial Sebastián Juleriac, la ex Diputada Nacional Lucila Lehmann, oficiando de anfitrionas la Concejal Carolina Giusti y la ex edil María José Ferrero, quien reconoció que «para nosotros tenerte aquí es un sueño cumplido».

La presentación fue discurriendo por diferentes tópicos, entrecruzando historias de vida con frases cargadas de contenido político. Abundaron también los nombres propios de funcionarios y personalidades de distintos ámbitos, señalados por Carrió en referencia a hechos positivos y negativos del acontecer nacional. La situación actual, por su parte, fue un eje varias veces visitado y las menciones estuvieron orientadas tanto a la faz política como a la situación económica que atraviesa el país.

También explicó que ha estado recientemente recorriendo diferentes puntos del país, tomando contacto con la realidad nacional en sus diferentes ámbitos. «Fue una recorrida muy interesante porque el país está silencioso, pero no está tan mal como yo creía», sostuvo.

«Es un momento en donde en el país hay ira pero hay también falta de energía, con falta de esperanza… si ustedes me preguntan, yo siempre voy a tener fe, yo creo y por eso sigo luchando aún estando fuera de política como ahora. Yo no voy a dejar de ser responsable por esta Nación porque esa es la causa de mi vida, que no son los cargos sino luchar por causas que yo creo justas», definió.

Más adelante lanzó una recomendación: «no miren televisión. Si vos a la mañana ya tenés la noticia, no te compliques más porque verlas tres o cuatro veces te envenena».

La presencia de la droga en la sociedad, su irrupción desde países fronterizos y el avance por el territorio nacional fue un eje que ocupó varios minutos. Sobre el particular, de manera detallada dio a conocer cuáles serían los circuitos recorridos para llegar a distintos puntos del país, acompañando su testimonio con identidades de funcionarios que serían cómplices de este avance que se viene registrando.

Jugando con los silencios y las frases contundentes y directas, agregó que «objetivamente el país está quebrado… si ustedes me preguntan quién sostiene al Gobierno de Alberto Fernández y quién acordó la Deuda Externa, está acá. Nadie lo quería apoyar y yo desde afuera obligué a los de Juntos por el Cambio. Una buena República, sostiene al peor Presidente hasta el final porque ahí probaremos que somos una República estable y también probaremos que no somos ellos, somos Republicanos, Democráticos y creemos en la libertad…»

«Yo no les puedo decir el riesgo que viene, por eso lo quise recorrer antes de que todo venga, para conocer el estado en el que estamos hoy… al no tener reservas de dólares, al tener un faltante de combustibles, al tener una cuestión cambiaria casi intolerable, no sé cómo vamos a estar en diciembre. Lo único que vengo a pedirles es que tengamos tranquilidad, que no tengamos ira», continuó.

Al momento de buscar aspectos positivos también los enumeró, encontrando en la energía verde la posibilidad de desarrollo con crecimiento del país.

Finalmente, tuvo claros conceptos para con el futuro de la educación, aspecto sobre el cual anticipó que está trabajando para preparar una plataforma revolucionaria en cuanto al alcance y contenido. Encontró aquí la necesidad de profundizar contenidos claves, en lo que hace a lenguaje informática y la necesidad de adaptar la estructura educativa a los nuevos tiempos, haciéndola más ágil y rápidamente adaptable a los cambios, con carreras de grado breves que en pocos años permitan ya estar insertándose en el circuito productivo.