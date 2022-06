LRF: Unión y Libertad abren el Clausura recibiendo a 9 de Julio mañana jueves

(Por: Prensa LRF) – Este martes se realizó una nueva reunión del HCD y entre otros puntos se definió el cronograma de partidos de la 1° Fecha del Torneo Clausura, además del pronto inicio de la Copa Santa Fe y semifinales de Copa Centenario de LRF.

Sesión martes 14/06/2022 (presencial y virtual)

1- Aprobación boletín 2.906 por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas. Se hace un llamado de atención al Club Dep. Aldao ya que en 6ª división el delegado de seguridad (encargado de brindar seguridad) insultó al árbitro.

2- Lectura correspondencia: Varias notas de informando horarios de inferiores. Nota del delegado de San Isidro informando que las inasistencias que tuvo en ciertas reuniones fueron justificadas y notificadas a la administración de la Liga. Solicita que sean justificadas y pueda ser reintegrado al HCD. Se aprueba y también se decide justificarle la falta del delegado de Zenón Pereyra FBC. Al respecto se arma un debate sobre las dificultades que aparecen para que los clubes de la zona puedan asistir a todas las sesiones. La Mesa Directiva informa que está trabajando para hacer cambios en reglamentos sobre estas situaciones para que puedan ser consideradas. Desde aquí a la fecha todas las sesiones serán mixtas (presencial y virtual). Nota de Zenón Pereyra solicitando que los clubes que están a más de 30 km puedan asistir a las sesiones de manera virtual, atento a la dificultad que se plantea poder estar presentes. Nota de La Hidraúlica haciendo referencia a la nota presentada por Brown para el arbitraje del partido de inferiores (Brown pidió que no sean Frontera), manifestando no estar de acuerdo con lo manifestado por Brown ya que entienden que no habría favoritismo para ningún equipo. Nota de La Hidráulica solicitando 3 árbitros para el partido de inferiores vs. Brown. Nota de Sp. Norte informando que en el partido de 9ª división del 4/06, el árbitro informó mal a un jugador. Se dará curso al árbitro. Nota de Juv. Unida informando que el domingo en el partido de 6ª división ante Dep. Aldao, un jugador de la visita provocó daños a una puerta del vestuario, lamentando la acción ante las instalaciones y además ningún dirigente del club visitante se acercó para aclarar la situación. Se eleva al HT Penas. Federal A: Unión vs. Gimnasia y Esgrima miércoles 22/06 20 horas.

3- Informe de tesorería y pases de jugadores. Se informa a los clubes que la primera cuota de los carnet Comet se deben abonar antes del 30/06.

4- El delegado de Dep. Tacural hace moción para que el cierre del Libro de Pases de Primera A cierre el viernes 24/06. Se aprueba.

5- La semana pasada se realizó el sorteo del torneo infantil “Quilmecito” organizado por el club Quilmes al cual asistió el Vice-Presidente. Se felicita a los clubes por el evento llevado a cabo.

6- Se informa que la selección de fútbol femenino ya está en pleno trabajo de cara al torneo Copa Santa Fe 2022 que se desarrollará en la Liga Rafaelina del 24 al 26 de junio.

7- Se informan los nuevos valores de los remises a partir del 1/7.

8- El HCD decide mantener el valor de las entradas para las divisiones superiores a lo largo del año.

9- El delegado de FC Estado quiere dejar expreso la buena labor del árbitro en la final de Reserva. Al respecto se arma un debate sobre el arbitraje local. También se tocó el tema de buscar alguna forma para que la Asoc. Rafaelina de Árbitros pueda presentar alguna documentación más formal por el pago de las ternas arbitrales por parte de los clubes. La Mesa Directiva se encargará del tema y enviará una nota a la Asoc. Rafaelina para regularizar la situación cuanto antes.

10- Programación fin de semana:

Jueves 16/06

Ben Hur vs Dep. Libertad 19,30 Hs Reserva y 21 hs Primera

Unión vs 9 de Julio 19,30 Hs Reserva y 21 hs Primera

Dep. Ramona vs Talleres 20 hs Reserva y 21,30 Hs Primera

Dep. Aldao vs Quilmes 20,30 Hs Reserva y 22 hs Primera

Sp. Norte vs Atlético Rafaela 19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera.

Viernes 17/06

Bochófilo Bochazo vs Peñarol

Atlético MJ vs Arg. Vila

Indep. San Cristóbal vs Indep. Ataliva

Sp. Libertad EC vs Sp. Sta clara

San Martín vs Juv. Unida

Dep. Susana vs Zenòn Pereyra FBC

La Hidráulica vs Atl. Esmeralda

Todos 14 hs Reserva y 15,30 Hs Primera

Josefina vs Defensores F 18,30 Hs Reserva y 20 Hs Primera

Domingo 19/06

Ferro vs Florida

Moreno Lehmann vs Sp. Roca

Dep. B. Italia vs Belgrano San Antonio

Tiro Federal vs Arg. Humberto

Todos 14 Hs Reserva y 15,30 Hs Primera

Brown vs Dep. Tacural (15 hs Reserva y 16.30 hs. Primera)

El delegado de Ferro informa que solicitó a Florida la posibilidad de jugar el día sábado, pero no tuvo el ok del rival y tampoco del club de Div. Inferiores que le toca enfrentar a Florida ese día.

Femenino Domingo 19/06

En Dep. Susana desde 9,30 hs

En Arg. Humberto desde 10,00 hs

Fútbol Senior Sábado 18/06 en Atl. Esmeralda.

11- El fin de semana del 24 al 26 de junio se jugará en Liga Rafaelina la Copa Santa Fe edición femenina. Por lo tanto la Primera A jugará la fecha entre jueves 23, viernes 24, lunes 27, martes 28 y miércoles 29. La Primera B jugará el domingo 26 (con opción a adelantar el que lo desee).

No habrá fecha de inferiores e infantiles el sábado 25 de junio.

12- El próximo lunes se jugarán las semifinales de Copa Centenario:

Cancha Indep. Ataliva

15 hs. Categ. 2010: Unión vs. Atl. Rafaela

16 hs. Primera: Unión vs. Atl. Rafaela

Unión hará las veces de local y Atl. Rafaela ocupará el sector visitante.

Cancha Ferrocarril del Estado

15 hs. Categ. 2010: Peñarol vs. Arg. Vila

16 hs. Primera: Ben Hur vs. Quilmes

Ben Hur ocupará el sector local (Calle Oliber), Quilmes y Vila sector visitante (Calle Bv. Roca). Peñarol ingresará por el portón que da a la Ruta 34.

13- El Sr. Presidente informa que asistió la reunión de Federación Santafesina (virtual), donde como punto principal se tocó el tema de Copa Santa Fe que arrancará el sábado 25/06: Sp. Norte vs. Ferro (primer partido en Sportivo) y la revancha será en Ferro el 02/07. En segunda fase ingresa Atl. María Juana y en tercera fase los demás equipos de la Liga. El próximo jueves se presentará la Copa en la ciudad de San Fe y se invita a los clubes a participar de la misma. El viernes 24/06 al mediodía habrá una nueva presentación en la ciudad de Rafaela (Cine Belgrano). En dicha presentación estarán presentes el Gobernador de la provincia Omar Perotti. Se invitó al acto al presidente de AFA Sr. Claudio Tapia y al presidente del Consejo Federal Pablo Toviggino, quienes confirmarían su presencia en los próximos días.

14- El jueves 23/06 a las 20 hs. se hará la presentación del Libro del Centenario en el instituto Superior del Profesorado de la ciudad de Rafaela. Se invita a todos los interesados a participar de la misma.

15- Se informa que está todo programado para realizar el almuerzo del centenario el domingo 3/07 en el salón “Lucio Casarín” de Atl. Rafaela. El jueves 30/06 habrá reunión del HCD y luego se esperará la hora 12 para celebrar los 100 años de la institución. Se solicitará a los clubes que a esa hora prendan las luces de todos los estadios.

16- Próxima reunión martes 21/06.