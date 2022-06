Básquet Provincial U16: Los equipos de la ciudad avanzaron de Fase

En el marco del Triangular correspondiente a la Segunda Fase del torneo Federativo que organiza la Provincia, los chicos aurinegros vencieron a Central Argentino Olímpico y a Colón de San Justo para quedarse con la Zona 2 y así avanzar como primeros a la siguiente instancia.

Los resultados fueron los siguientes:

– Central de Ceres 62 vs. Libertad 83.

– Libertad 89 vs. Colón de San Justo 72.

Unión también avanzó

Por el lado de Unión, también estuvo disputando partidos correspondientes a su Zona, haciendo las veces de local en «La Fortaleza del Bicho, donde se registraron estos resultados:

– Unión 63 vs. Independiente de Rafaela 91.

– Independiente 69 vs. Sportivo Villa Minetti 49.

– Sportivo Villa Minetti 58 vs. Unión 77.