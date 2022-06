LRF: Se definió cómo continúa el certamen liguista

Sesión martes 21/06/2022

1- Aprobación boletín 2.907 por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- En primer lugar se hace la presentación de la Selección Femenina de la Liga Rafaelina que participará próximo fin de semana de la Copa Santa Fe que jugará en la jurisdicción de nuestra Liga.

3- Lectura correspondencia: Nota de Brown de San Vicente solicitando que el clásico con B. Bochazo se pueda jugar el día domingo en horario habitual, ya aprobado por la policía. Nota de Dep. Bella Italia solicitando as disculpas al club Belgrano y a los árbitros por no poder contar con agua caliente el fin de semana debido a un problema eléctrico.

4- Informe de tesorería y pases de jugadores.

5- Programación partidos:

Talleres vs. Sp. Norte miércoles 22 a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Quilmes vs. Atl. María Juana jueves 23 a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

9 de Julio vs. Dep. Aldao jueves 23 a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Atl. Rafaela vs. Ben Hur lunes 27 a las 18.30 hs Reserva y 20 hs. Primera.

Arg. Vila vs. Ferro martes 28 a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera

Dep. Tacural vs. Unión martes 28 a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Los demás encuentros se jugarán el domingo a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera.

Los partidos en Atl. Esmeralda y Zenón Pereyra FBC se confirmarán días y horarios.

6- Se informa que ya se entregaron a los clubes las tarjetas para el almuerzo centenario. Los que no la retiraron, por favor buscarlas esta semana.

7- El fútbol senior jugará la fecha de Moreno de Lehmann.

8- El partido de ida de Copa Santa Fe entre Sp. Norte vs. F.C. Estado se jugará el sábado a las 15.30 horas.

9- Se recuerda que los sábados 25/06 y 02/07 no habrá inferiores e infantiles.

10- Las finales de Copa Centenario se jugarán el viernes 01/07 en estadio y horario a confirmar. Una de las alternativas sería jugar en cancha de Ben Hur.

11- Se recuerda que el próximo jueves 23 en el Instituto superior del Profesorado se realizará la presentación del Libro del Centenario a las 20 horas, Estará presente el autor del libro, Sr. Diego Lisandro. Se invita a todos los clubes a asistir a la misma.

12- El viernes en el cine Belgrano se realizará la presentación de la Copa Santa Fe a partir de las 19.30 horas. Se invita a todos los clubes a participar de la misma.

13- Se felicita y saluda a los clubes Talleres M. Juana y B. Bochazo por estar celebrando hoy su aniversario.

14- La próxima reunión del Consejo Directivo será el jueves 30/06. Luego de la reunión habrá una cena para los delegados en el club Peñarol, donde se esperará la hora cero para recibir el Centenario.