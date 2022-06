Ajedrez: Organizan un nuevo Dominguito en el Liceo

La Municipalidad de Sunchales informó que el próximo domingo 26 se desarrollará una nueva fecha del tradicional torneo de Ajedrez «Dominguito». Se trata del segundo Torneo del Calendario Oficial de competencia de la Federación Rafaelina de Ajedrez 2022.

El cierre de las inscripciones será ese mismo domingo, a las 10.30 horas, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, ubicada en calle Rotania esquina Pasteur.

El torneo está abierto a la comunidad y su participación tiene un valor de 500 pesos. En la oportunidad competirán las Categorías Sub-8, Sub, 10, Sub 12, Sub 14 y Libre. Habrá Trofeos para los 3 primeros de cada categoría.