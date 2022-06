ARB Oficial – F4: Libertad recibe a 9 de Julio

Libertad recibirá a 9 de Julio de Rafaela en el encuentro que cerrará la Cuarta Fecha del Torneo Oficial de la Asociación Rafaelina, estando previsto para que se desarrolle desde las 21.30 de hoy miércoles. Cabe recordar que está pendiente la Primera Fecha y que los dirigidos por Guillermo Kenig poseen puntaje ideal, buscando quedar como únicos líderes del certamen.

Además, en este juego, se estrenarán las jirafas rebatibles en el “Hogar de los Tigres”. 9 de Julio, por su parte, suma un triunfo y una derrota en lo que va del certamen doméstico.

Resultados Cuarta Fecha:

– Ben Hur 74 vs. Quilmes 57.

– Atlético 84 vs. Peñarol 49.

– Unión 75 vs. Independiente 73.

Posiciones:

– Atlético: 5 puntos.

– Independiente: 5 puntos.

– Libertad: 4 puntos (-1).

– Ben Hur: 4 puntos.

– Unión: 4 puntos (-1).

– Peñarol: 3 puntos.

– Quilmes: 2 puntos (-1).