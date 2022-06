ARB Oficial – F4: Libertad superó con amplitud a 9 de Julio de Rafaela

En «El Hogar de los Tigres», el equipo dirigido por Guillermo Kenig se impuso anoche por 102 a 55 sobre 9 de Julio de Rafaela. Tras un parejo primer tiempo, los Tigres lo liquidaron en la segunda mitad con un contundente 56 a 16.

En el partido que cerró la Cuarta Fecha del Torneo Oficial de la ARB, Libertad venció a 9 de Julio de Rafaela y ahora manda en soledad en lo más alto de la tabla de posiciones.

La visita, con una buena efectividad desde el perímetro, logró estar al frente en el marcador al cabo del primer cuarto pero luego los Tigres mostraron todo su poderío y se quedaron con la tercera victoria en forma consecutiva.

Síntesis

Libertad (102): Perez 13, Quiroga 27, Mateo 15, Barbieri 12 y Armando 6; Corroto 2, Cordoba 3, Ternavasio 0, Peterlin 4, Mena 2, Upia 6 y Chiaraviglio 12. DT: G. Kenig

9 de Julio (55): Grana 12, Chiavassa 17, Marconetti 13, Bernasconi 6 e Imhoff 0; Farias 0, Masut 0, Oggero 4, Chiabotto 0, Dominguez 3, Bruno 0 y Andornino 0. DT: J. Chiabotto

Parciales: 25/21, 46/39, 72/47.

Árbitros: Brian Padilla y Guillermo Theler.

Posiciones:

– Libertad: 6 puntos.

– Atlético: 5 puntos.

– Independiente: 5 puntos.

– Unión: 4 puntos (-1).

– 9 de Julio: 4 puntos.

– Ben Hur: 4 puntos.

– Peñarol: 3 puntos.

– Quilmes: 2 puntos (-1).

Quinta Fecha

> Jueves 21.30: Independiente vs. Ben Hur.

> Viernes 21.30: Unión vs. Peñarol.

> Domingo 20.30: Quilmes vs. Libertad.

> Martes 21.30: 9 de Julio vs. Atlético.