Día del Cooperativismo: Actos con un recorrido por la ciudad y sus espacios emblemáticos

Con la sucesión de actividades desarrolladas en los espacios emblemáticos de la ciudad, el Cooperativismo celebró su 28º Día Nacional del Cooperativismo y 100º Día Internacional de las Cooperativas. Las iniciativas se centraron tanto en las figuras históricas como en los algunos de los sitios que los representan en la ciudad.

Sin lugar a dudas que la presencia de Ariel Guarco, Presidente de la Alianza Internacional de Cooperativas le confirió el reconocimiento esperado a la Capital Provincial y Nacional del Cooperativismo, reforzando el mensaje de presencia y participación de autoridades en el día y lugar más importante para el movimiento cooperativista.

Acompañados por una mañana templada, la alegoría al Cooperativismo sita sobre avenida Yrigoyen fue el sitio en el cual se reunieron por primera vez los funcionarios. La ocasión permitió descubrir una placa evocativa de la visita de Ariel Guarco. La segunda instancia tuvo lugar en el Hostal del Parque Casic, donde los alumnos representantes de cooperativas escolares le dieron forma a una nueva exposición de sus propuestas.

El recorrido prosiguió por otro espacio emblemático como lo es la escuela Nº 6388 «Juan B.V. Mitri», donde además de los reconocimientos a este destacado cooperativista sunchalense, pudieron recorrer parte del establecimiento educativo, acompañados de su Directora, Mirta González.

El punto final estuvo en el Paseo de la Cooperación, corazón del Barrio Cooperativo. Allí tuvo lugar todo lo protocolar, izándose las banderas de Nación, Provincia, Sunchales y del Cooperativismo. Además, se pudieron escuchar los discursos del Presidente de Fundación Grupo Sancor Seguros y Presidente de Casa Cooperativa, Raúl Colombetti, del ministro de la Producción Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamagna, del Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guarco y del Intendente Gonzalo Toselli.

En el acto también estuvieron presentes el Diputado Nacional, Roberto Mirabella; el Senador Provincial, Alcides Calvo; la Presidenta del Concejo Municipal, Andrea Ochat; el Presidente de la Vecinal del Barrio Cooperativo, Enrique Cisano; el CEO del grupo Sancor Seguros, Alejandro Simón; así como también miembros del Ejecutivo Municipal, concejales y representantes de entidades públicas y privadas.

Raúl Colombetti, al hacer uso de la palabra, sostuvo que «en los cerca de 40 años que este acto se desarrolla aquí, nunca había estado un Presidente de la Alianza». Luego agregó que «aquí en Sunchales estamos abocados en la promoción y difusión del cooperativismo pero centrados en lo referente a la educación cooperativista», aludiendo al encuentro de cooperativas escolares que previamente había sido recorrido.

Ariel Guarco, por su parte, reconoció que «es un privilegio estar aquí y no me canso de repetirlo: cuando uno viene a Sunchales, siente que hay algo diferente, que algo distinto está sucediendo y cuando uno habla con las personas de aquí, entiende cómo se van sucediendo las cosas. Por eso nos quedamos tranquilos al saber que está en la genética cooperativa el ser cooperativistas y entender que si no les damos solución de manera conjunta a nuestras necesidades, problemas y proyecciones, todo será más difícil».

«Por eso quiero instarlos a seguir con este compromiso hacia la educación cooperativa y que sigan en esta senda, para poder construir entre todos ese mundo mejor que merece la pena ser vivido», concluyó.

El ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, en tanto, agregó: «tenemos muchos lugares del interior de la Provincia en los que a través de las cooperativas, se les brinda a la gente servicios. Hay un nexo muy fuerte y un compromiso enorme hacia la educación y la producción, pilares fundamentales de nuestra Santa Fe. Es el trabajo y el esfuerzo lo que nos hizo grande, valorizando a la vez la calidad de la gente».

Finalmente, el Intendente Gonzalo Toselli fue el encargado de cerrar las intervenciones, al expresar que «es grato que el Barrio tenga la revalidación permanente de este nombre, que se va logrando de manera cotidiana por parte de quienes lo integran y habitan».

Luego efectuó un sintético repaso por algunos de los hitos cooperativistas de la ciudad, tal el caso de la construcción de la alegoría al cooperativismo y la puesta en marcha de los Hermanamientos con Mondragón, en el País Vasco y Nova Petrópolis, en Brasil. «Los sunchalenses podemos dar fe de que las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Lo hemos visto en la construcción de la Marca Ciudad, en donde han quedado en claro cuáles son nuestros atributos. Nos sucede también que cuando nos visitan, nos hacen saber lo que sucede de manera cotidiana, que en ocasiones no llegamos a percibirlo pero que asumimos cuando recibimos este tipo de palabras y reconocimientos», concluyó.