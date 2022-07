LRF: Se retoma la actividad con varios adelantos

El Honorable Consejo Directivo de Liga Rafaelina de Fútbol sesionó este lunes 4 de julio y entre los puntos tratados quedaron definidos los adelantos para una nueva fecha de los torneos liguistas que reanudarán, luego de los festejos por el centenario.

Sesión lunes 04/07/2022

1- Aprobación boletín 2.909 por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Lectura correspondencia: Nota del delegado de Quilmes informando su renuncia por cuestiones personales. Varias solutaciones a la Liga por haber celebrado sus 100 años de vida. Varias notas de inferiores e infantiles. Invitación de Peñarol a los festejos del aniversario que se realizará el 16/06. Federal A. Unión vs. Sarmiento domingo 10/07 a las 15.30 horas. Nota del juzgado de faltas de Rafaela solicitando información si hubo sanción para los clubes Quilmes (vs. Sp. Norte 2021) y Ferro (vs. Quilmes 2022) por haber violado la ordenanza de pirotecnia de Rafaela. Se hará la respuesta correspondiente.

3- Inferiores e infantiles.

4- Se recuerda que hasta el día de hoy había tiempo para presentar la planilla sobre exigencias canchas. Aquellos que no lo hicieron, deberán traerlo antes del miércoles, sino serán elevados al HT Penas tal cual lo decidió el HCD.

5- Se recuerda que del 29 al 31 de julio se realizará el torneo provincial Sub15 en la Liga Rafaelina. Participarán 16 ligas de la provincia más 2 equipos que tendrá nuestra Liga. El próximo miércoles habrá reunión con los clubes que serán sede a los efectos de comenzar a trabajar en la organización.

6- Copa Santa Fe:

Atlético María Juana definirá en su cancha la llave de Copa Santa Fe.

Sportivo Norte y Atlético Tostado la localía será sorteada este martes en la Federación Santafesina.

El delegado de Sp. Norte avisa que en el fecha de la revancha de Copa Santa Fe, por la Liga deberían adelantar con Arg. Quilmes y no le permite la policía jugarlo de noche. Se resuelva dejar pendiente ese partido en fecha a confirmar.

7- Adelantos:

Dep. Aldao vs. Dep. Tacural jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Unión vs. Brown jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Atl. María Juana vs. 9 de Julio jueves a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Tiro Federal vs. Sp. Roca viernes 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Indep. Ataliva vs. Arg. Humberto viernes 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

San Martín vs. Def. Frontera viernes 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Dep. Susana vs. Sp. Santa Clara domingo a las 15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera.

Los demás encuentros se juegan el domingo en horario normal (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera).

8- La fecha de fútbol femenino se jugará el domingo en canchas de Dep. Susana y Atl. Rafaela.

9- Se hace un informe de lo que fueron las finales de la Copa Centenario y se consagraron campeones Unión de Sunchales en la categoría 2010 y Quilmes en Primera División. Fue un evento realmente muy lindo y con una gran cantidad de público.

Al final no se pudo realizar la premiación de Primera como estaba planeado (juego de luces, papeles, sonido, etc) ya que simpatizantes de Unión cortaron un cable que llevó a un corte de luz que trajo inconvenientes para poder realizar lo planeado. Podría haber pasado a mayores ya que el cable hizo chispas y estaba cerca del alambrado donde se ubicaban muchos simpatizantes. Por suerte no ocurrió nada ya que saltó el disyuntor e interrumpió la energía eléctrica. Desde la Mesa Directiva y el HCD se lamenta muchísimo la situación ya que podría haber ocurrido algo gravísimo con la corriente eléctrica. Se solicita al club Unión que trate de identificar a los hinchas que hicieron semejante acto vandálico. Se decide por unanimidad elevar la situación al HT Penas.

El delegado de Unión solicita a todos las disculpas del caso y manifiesta que están trabajando para identificar a la o las personas que participaron en el hecho. Destaca que la noche fue una fiesta y que por culpa de esa gente se arruinó todo y ahora será el club el que deberá pagar las consecuencias. Se premia a los campeones con un fuerte aplauso.

10- Se hace un informe de lo que fue la cena del día jueves en Peñarol donde se recibió el centenario de la Liga. Además se hizo un balance altamente positivo del almuerzo del centenario realizado en Atl. Rafaela, donde fue un día muy emotivo con la presencia de todos los clubes y distintas autoridades. Se destaca la labor de toda la gente que participó en la organización de la fiesta, en especial a Edgardo Peretti y Raúl Villarruel, miembros de la Comisión del Centenario.

11- Próxima reunión: martes 12/07.