Chela de Lamberti: Emotiva conmemoración del 9 de Julio

Una emotiva ceremonia de evocación y homenaje se vivió el sábado 9 de julio de la Plaza D´Antoni del populoso Barrio que precisamente lleva esta fecha como denominación. Después del izamiento de la bandera y la entonación del Himno, el Dr. Gonzalo Toselli, Intendente Municipal, fue el único orador para resaltar los acontecimientos que llevaron a la toma de decisiones para declarar indefectiblemente la independencia de España y de toda dominación extranjera. Exaltó las figuras y acciones que derivaron en la firma del acta fundamental en San Miguel de Tucumán y las consecuencias beneficiosas de esta definición, previa al emprendimiento de San Martín que deseaba llegar a Chile y a Perú para una liberación total del dominio hispánico.

El acto se complementó con actividades artísticas: actuación de la Banda Municipal, canto y baile, además de zapateo (malambo)que nos conectaron con el ayer y el presente a través los símbolos estéticos de argentinidad. Excelente espectáculo que motivó los aplausos del numeroso público congregado para participar de la conmemoración. Acompañaron los jinetes para imponer ese sello de argentinidad con sus cabalgaduras que rodearon parte de la plaza.

En horas de la tarde y en el Parque de los Encuentros continuaron las actividades con un nutrido marco de público: destrezas gauchas, juegos y las actuaciones de la Banda Municipal con invitados especiales, los talleres de Ensamble Musical, Tango, Folclore y Malambo del Liceo Municipal y la actuación del dúo Falcón – Fassi & Cía. Una sentida rememoración para exaltar las implicancias de la Independencia de un país y la acción conjunta y armónica de los congresales en beneficios de la unidad nacional.

Opinión personal:

La Banda Municipal de Música interpretó como cierre del acto la Marcha de la Ciudad de Sunchales. Hermoso agasajo al sitio donde vivimos y a su original e importante historia de gestación desde el Fortín de Los Sunchales hasta el jubiloso presente. Estrofas de profundo contenido histórico y sensibilidad propia del poeta Mario Vecchioli, nacido en Sunchales, con música del maestro Sebastián Rainone. Excelente elección por los organizadores como cierre de la ceremonia: “¡El presente verá cómo crece // la ciudad donde hubo un Fortín,!” reza su final sintetizando la seguridad del poeta ante del devenir del pueblo transformado en ciudad. Su pueblo natal y el nuestro, por nacimiento o adopción, pero nuestro al fin.

Me llamó la atención la ausencia de las voces que debieran haber entonado al unísono esta obra de arte que nos entregaran esas dos figuras excelsas. Cantaron algunas autoridades, algunos docentes y… ¿los demás? Había presencia de numerosos niños y jóvenes que cumplieron con el Himno, pero… la canción de Sunchales también es nuestra. ¿Deberán los organizadores de cada acto en el futuro imprimir copias individuales para repartir entre los asistentes? Me ilusiono pensando que esta no será una escena para repetir en cada acto público donde se solicite la entonación de “nuestras” estrofas. Y le pido perdón a Vecchioli.