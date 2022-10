Ataliva: Recuperan gran cantidad de elementos robados e identificó a dos menores

(Por: Rafaela Noticias) – El hecho ocurrió el pasado sábado y la víctima denunció que al ingresar a la vivienda que le habian dejado a su cuidado se encontró con todo desordenado y noto que la puerta ventana del patio estaba abierta. Le habían robado (02) notebook, joyas varias, una play station 4, y unos $ 400.000 en efectivo aproximadamente y que además de lo denunciado notó la faltante de gran cantidad de ropa deportiva de su hijo, entre otros elementos.

Los investigadores de AIC de acuerdo a primeras diligencias realizadas, y averiguaciones desarrolladas, determina que no sería ajeno al suceso un menor de edad, vecino de la vivienda, por tal circunstancia con anuencia de la fiscal interviniente, se procede a un registro domiciliario, arrojando el procedimiento resultados positivos, en cuanto al secuestro de (08) shorts deportivos, (11) camisetas deportivas su mayoría del club boca junior, (01) joystick de color rojo y negro, (01) cartera de mujer, (01) auricular gamer, (01) gorra color naranja, celeste y negra, (01) celular Samsung a10, (01) notebook color negra y la cantidad de 31.700 mil pesos. Al término del procedimiento el joven manifiesta que no habría actuado solo, sino que fue acompañado por otra persona de su misma edad de la localidad de Lehmann al que efectuarle la requisa de domicilio los resultados fueron negativos.

Cabe mencionar que teniendo en cuenta sus minorías de edad no se adoptan medidas restrictivas para con los menores, dando intervención además a Sub Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia. Se destaca la colaboración del personal de Sub Comisaría Nº 2 Ataliva.