LRF Inferiores : Libertad y Unión retomaron la actividad oficial

En el regreso de la actividad oficial después del parate de casi un mes, Libertad y Unión disputaron sus partidos de la Liga Rafaelina de Fútbol. Los aurinegros recibieron a Quilmes y Unión visitó a Atlético Rafaela.

Novena:

– Libertad 1 (Augusto Turco) vs. Quilmes 1.

– Atlético 1 vs. Unión 0.

Octava:

– Libertad 5 (Tobías Espíndola x2, Catriel Utprun, Valentino Bosetti y Sebastián Larrea) vs. Quilmes 2.

– Atlético 2 vs. Unión 1 (Autino).

Séptima:

– Libertad 3 (Brian Crespín x2 y Lucio Ponte) vs. Quilmes 0.

– Atlético 2 vs. Unión 1 (Lastra).

Sexta:

– Quilmes no tiene división.

– Atlético 2 vs. Unión 1 (Cabral).

Quinta:

– Libertad 1 (Matías Martini) vs. Quilmes 0.

– Atlético 3 vs. Unión 1 (Barraza).

Categoría 2016:

– Unión 1 (Pautasso) vs. Atlético 1. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Atlético 7.

– Quilmes 1 vs. Libertad 0.

Categoría 2015:

– Unión 2 (Borguesi x2) vs. Atlético 2. Tercer tiempo: Unión 1 (Borguesi) vs. Atlético 1.

– Quilmes 4 vs. Libertad 1.

Categoría 2014:

– Unión 0 vs. Atlético 1. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Atlético 2.

– Quilmes 0 vs. Libertad 0.

Categoría 2013:

– Unión 0 vs. Atlético 3. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Atlético 4.

– Quilmes 0 vs. Libertad 0.

Categoría 2012:

– Unión 0 vs. Atlético 4. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Atlético 2.

– Quilmes 0 vs. Libertad 1 (Alexis Saavedra).

Categoría 2011:

– Unión 0 vs. Atlético 1. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Atlético 1.

– Quilmes 0 vs. Libertad 3 (Lucas Cheta, Santiago Rojas y Valentino Neifert).

Categoría 2010:

– Unión 0 vs. Atlético 0. Tercer tiempo: Unión 1 (Barraza) vs. Atlético 0.

– Quilmes 1 vs. Libertad 2 (Ballari y Biolato).