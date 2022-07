SMN: Charlas Met llega a Sunchales

(Por: Prensa SMN) – El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con el aporte del Grupo Sancor Seguros, presenta una nueva edición de Charlas Met, un espacio de divulgación y de intercambio con los apasionados por las ciencias de la atmósfera y los tomadores de decisión, entre ellos el sector agropecuario, gestión de recursos hídricos y la defensa civil.

Esta vez, la propuesta se concretará el próximo 27 de agosto desde la hora 9, llevándose a cabo en nuestra ciudad de Sunchales, en la sede central del Grupo Sancor Seguros. Contará con disertaciones de expertos, paneles y talleres. El objetivo es construir y acercar conocimientos meteorológicos orientados a las necesidades del agro y la sociedad.

La segunda edición está dedicada a los comunicadores de la meteorología y a la comunidad agropecuaria, en particular a aquellos consumidores de servicios y seguros agrícolas.

Por la mañana brindaremos un ciclo de charlas con disertantes especialistas en cada tema abordado. Trataremos temas tales como:

• Cambio climático y su impacto en la producción agropecuaria y en la gestión de riesgos agropecuarios.

• La integración de diferentes redes de observación meteorológica y cómo se complementa la información de superficie con la obtenida a partir del sensoramiento remoto.

• Cómo interpretamos los pronósticos según su escala temporal y espacial.

• Las necesidades puntuales del sector agropecuario y los productos específicos que brindamos para el sector desde el SMN.

• Cómo interpretar los pronósticos y alertas meteorológicas por parte de los gobernantes y la sociedad civil.

Además, como novedad, en esta edición también podrán participar de las Charlas Met de manera virtual e interactiva.

Durante la tarde se realizarán talleres participativos con aquellas personas que deseen asistir a los mismos de forma presencial.

Importante: Cupo limitado para la participación presencial, quien no quede designado, podrá participar de manera virtual, teniendo en cuenta que los talleres no serán emitidos on line.

Próximamente daremos a conocer el cronograma, oradores y horarios, en el micro sitio con vos en el tiempo.