LRF: Aldao y Unión abren la nueva Fecha

1- Aprobación boletín 2.911 por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Se hicieron presentes miembros de la agrupación ADAPA, quienes se encargan de hacer trabajos para erradicar la pirotecnia sonora. Cuentan que desde que hicieron el convenio con la liga, pudieron estar presentes en los clubes para mostrar mensajes en contra de la pirotecnia sonora. Agradecen a todas las instituciones por abrirles las puertas. Los delegados felicitan a los miembros de la agrupación por lo que hacen e instan a que sigan trabajando, como así también se ofrecen a colaborar.

3- Lectura correspondencia: Nota del ex árbitro Roberto Vacarone solicitando que la escuela de árbitros lleve el nombre “Domingo Pochi Barberis” en reconocimiento a lo realizado como director de la escuela durante muchos años. La Mesa Directiva informa que ya era una idea que se manejaba y que procederá a realizarlo en los próximos meses. Nota de San Martín de Angélica solicitando reemplazo de jugador por lesión (adjuntan documentación). Se analizará la misma con el médico que designe la liga.

4- Copa Santa Fe:

Atl. Tostado vs. Sp. Norte domingo a las 15 horas.

Atl. María Juana vs. Atl. Belgrano domingo a las 15 horas.

5- Algunos delegados hicieron sugerencias por el proyecto de la Copa Dpto. Castellanos que se jugará en el 2023. Las mismas serán tenidas en cuenta a la hora de presentar el proyecto.

6- Informe de tesorería y pases de jugadores.

7- El Sr. Presidente informa que tuvo reuniones con dirigentes del club Juventud de la ciudad de Rafaela para afiliarse la Liga. Las intenciones son firmes y en breve presentarían la solicitud de afiliación. El HCD celebra la posibilidad de que se sume otra institución.

8- El próximo lunes se reunirá el consejo de inferiores e infantiles a las 20.30 hs. en la Liga.

9- El próximo lunes a las 19.45 hs. se presentarán las dos selecciones Sub15 de Liga Rafaelina que jugarán el torneo provincial del 29 al 31 de julio en sede de la Liga Rafaelina. Se invita a los familiares de los jugadores y a los medios de comunicación para participar de la misma.

10- El Sr. Secretario informa que asistió a la celebración del aniversario del club Peñarol. Destaca el momento emotivo que se vivió cuando se entregaron distinciones a dirigentes destacados de dicho club. Felicita a los dirigentes por el evento llevado a cabo.

11- El Sr. Presidente informa que asistió a la inauguración de la nueva pensión del club Atlético de Rafaela. Destaca la obra realizada y felicita a los dirigentes por la obra. Estuvieron presentes diferentes autoridades, como el Gobernador Omar Perotti, el Intendente Luis Castellano, el Senador Alcides Calvo y el presidente de la AFA Sr. Claudio Tapia, dirigentes de clubes, etc. El presidente de la Liga entregó al presidente de la AFA, una plaqueta y un libro del Centenario. Fue la primera vez que un presidente de AFA estuvo presente en la ciudad de Rafaela.

12- La Mesa Directiva informa que dentro del convenio realizado con UNRAF, se está trabajando en una remodelación y actualización de la página web. Estos últimos días no estuvo disponible debido a la migración de datos, pero en las próximas 48 horas estaría nuevamente en línea.

13- Desde administración se informa que se completaron la inscripción de los carnet en todas las categorías. Aún restan imprimir aquellos que están cargados de manera incompleta. Se solicita a los clubes que regularicen en estos días la situación ya que el próximo sábado 23/07 será la última vez que se permitirá el uso de DNI. Luego todos deberán presentar el carnet comet correspondiente.

14- La comisión de canchas se reunirá el próximo martes a las 19 hs. para analizar las planillas presentadas por los clubes. Desde la Mesa Directiva se hará cumplir en todas las canchas las exigencias establecidas por el consejo (pulmones, cantinas, baños, vestuarios, etc.). Se está notando que en varias canchas no se cumple con lo indispensable.

El delegado de Indep. Ataliva informa que el domingo en cancha de Belgrano de San Antonio notó distintas anomalías en cuanto a las instalaciones, como la falta de agua caliente, baños sin inodoros, falta de parapelotas, puertas abiertas, banco de suplentes sin protectores, etc. Dice que no son el primer club que va a esa cancha y que los demás clubes deberían haber denunciado. Entiende que todos los clubes hacen esfuerzos para poder participar y que todos tienen que tener las instalaciones correspondientes para competir en la Liga a los efectos de evitar malas situaciones como les ocurrió a ellos el último domingo.

El delegado de Belgrano de San Antonio dice que tiene conciencia de lo que son sus instalaciones y que están en un proceso de reestructuración y transición ya que son una nueva comisión directiva. Que además tienen proyectos para poder acondicionar el estadio. Acerca del agua caliente, informa que no saben dónde estuvo el desperfecto.

Se le solicita al club Belgrano que respeten las cuestiones básicas como pulmones, puertas cerradas, etc.

Sobre el tema de las canchas se arma un debate sobre las refacciones que deben realizar los clubes en cuenta a seguridad, confort, comodidad, etc. Son pocas las instituciones que tienen falencias.

15- El sábado se jugará la fecha de fútbol senior en cancha de San Isidro de Egusquiza.

16- Se da lectura al informe del Dpto. Fútbol Femenino. Se trató la reglamentación para el año que viene a los efectos de equilibrar los torneos. Por buena voluntad del club Atl. Rafaela, se resolvió que las chicas que jueguen los días sábados en AFA, no jugarán en Liga el día domingo. El torneo clausura comienza el 7/08.

El Sr. Vice-Presidente informa que, previo a la reunión del Dprto., tuvo una reunión con el delegado de Atl. Rafaela para tratar la situación del femenino en cuanto a la participación de jugadoras en torneos de AFA.

17- Adelantos:

Dep. Aldao vs. Unión jueves 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Atl. María Juana vs. Brown jueves 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Bochofilo Bochazo vs. Atl. Rafaela 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Dep. Josefina vs. San Martín domingo 10 hs. Reserva y 11.30 hs. Primera

Z. Pereyra FC vs. Juv. Unida domingo 11.30 hs. Reserva y 13 hs. Primera.

La Hidráulica vs. Def. Frontera domingo 14.30 hs. Reserva y 16.15 hs. Primera. El club Def. Frontera envió una nota para poder realizar el precalentamiento dentro de la cancha.

Atl. Esmeralda vs. Sp. Santa Clara 16 hs. Reserva y 17.30 hs. Primera.

Los demás encuentros se jugarán el domingo a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera.

El partido entre Sp. Norte vs. Quilmes se reprogramará en fecha a confirmar.

18- Teniendo en cuenta que del 29 al 31 de julio se jugará el torneo provincial sub15 en la sede de la liga, se decide suspender toda la actividad ese fin de semana (primera, inferiores, infantiles, femenino y senior).

19- Próxima reunión: martes 26/07.