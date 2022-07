Básquet: Comienza la «Copa Santa Fe Provincia Deportiva»

La Copa Santa Fe Provincia Deportiva tendrá este jueves desde las 21.30 su partido inaugural en el marco de la zona C de la competencia y será en el renovado estadio «Andrés Chapu Nocioni», de Ceci de Gálvez ante Argentino Quilmes de Rafaela.

Las autoridades provinciales, federativas y asociativas formarán parte del acto con el que se dará apertura a la competencia y luego será el turno de iniciar la acción que tendrá su continuidad el viernes con la mayor parte de la primera fecha en los cuatro grupos. Julio sigue muy intenso para el básquet santafesino, en otro año de crecimiento absoluto.

Precisamente en esa jornada de viernes, Unión será local en «La Fortaleza del Bicho», cuando desde la hora 21.30 reciba a Huracán de San Javier, en un partido válido por la Zona A.

La misma, además se compone de los siguientes partidos:

– Alma Juniors de Esperanza vs. Sanjustino de San Justo.

– San Lorenzo de Tostado vs. Unión de Avellaneda.

– Unión de Sunchales vs. Huracán de San Javier.