LRF Inferiores – F4: Los chicos retomaron la actividad

En una nueva jornada del certamen de las formativas de la Liga Rafaelina de fútbol, las categorías Escuelita y de Inferiores del Cañonero y del Bicho Verde disputaron el pasado sábado sus respectivos encuentros de la Cuarta Fecha del Torneo Clausura.

Prenovena Categoría:

– Ben Hur 6 vs. Libertad 0.

– Unión 0 vs. Peñarol 0.

Novena Categoría:

– Ben Hur 6 vs. Libertad 1 (Martín Reynoso).

– Unión 1 (Ezequiel González) vs. Peñarol 0.

Octava Categoría:

– Ben Hur 2 vs. Libertad 0.

– Unión 0 vs. Peñarol 1.

Séptima Categoría:

– Ben Hur 3 vs. Libertad 0.

– Unión 1 (Gianti) vs. Peñarol 0.

Sexta Categoría:

– Ben Hur 1 vs. Libertad 0.

– Unión 3 (Villarruel, Cerrudo y Nuñez) vs Peñarol 2.

Quinta Categoría:

– Ben Hur 1 vs. Libertad 0.

– Unión 5 (Ferreyra x2, Funes, Cerrudo y Porra) vs Peñarol 0.

Categoría 2010:

– Libertad 1 (Augusto Bolzico) vs. Ben Hur 0.

– Peñarol 1 vs. Unión 2 (Rastelli y Striker). Tercer tiempo: Peñarol 0 vs. Unión 0.

Categoría 2011:

– Libertad 1 (Bautistas Elizalde) vs. Ben Hur 2.

– Peñarol 0 vs. Unión 3 (Lescano, Borgogno y Vázquez). Tercer tiempo: Peñarol 0 vs. Unión 0.

Categoría 2012:

– Libertad 1 (Simón Ramírez) vs. Ben Hur 0.

– Peñarol 0 vs. Unión 1 (Ocampo). Tercer tiempo: Peñarol 0 vs. Unión 2 (Michelini y Cinturión).

Categoría 2013:

– Libertad 1 (Ian Mendoza) vs. Ben Hur 0.

– Peñarol 0 vs. Unión 0. Tercer tiempo: Peñarol 0 vs. Unión 1 (Pérez).

Categoría 2014:

– Libertad 1 (Johan Ficetto) vs. Ben Hur 3.

– Peñarol 0 vs. Unión 3 (Luna, Ficceto y Llull). Tercer tiempo: Peñarol 0 vs. Unión 0.

Categoría 2015:

– Libertad 5 (Sebastián Loro x2, Noha Espíndola y e/c) Ben Hur 0.

– Peñarol 0 vs. Unión 2 (Perrren y Schweda). Tercer tiempo: Peñarol 0 vs. Unión 0.

Categoría 2016:

– Libertad 0 vs. Ben Hur 2.

– Peñarol 0 vs. Unión 3 (Yasenzaniro, Rodríguez y Pautasso). Tercer tiempo: Peñarol 0 vs. Unión 2.