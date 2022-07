LRF: Unión y Libertad jugarán el próximo lunes

1- Aprobación boletín 2.912 por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas. Atento a la demora en presentación de planillas y que falta un informe de expulsado, se decide elevar al HT Penas el incumplimiento de un árbitro. Acerca de un informe de un DT de inferiores Sp. Libertad EC, el delegado de dicha institución solicita las disculpas del caso. Acerca de un informe sobre irregularidades en la cancha de Atl. Esmeralda, el delegado manifiesta que la policía constató que no fue cómo informó el árbitro. El delegado de Ben Hur manifiesta que el árbitro en Reserva jugó menos minutos sin haber informado los motivos. El delegado de Sp. Roca manifiesta que la pirotecnia arrojada en el estadio e informada por el árbitro, fue fuera del estadio.

2- El delegado de Sp. Santa Clara solicita que en la medida de lo posible se evite que los árbitros dirijan dos partidos en un día. Se le contesta que tuvo que ver con la baja de algunos árbitros y que se tratará de evitar a futuro.

3- Lectura correspondencia: Nota de Arg. Humberto solicitando que en inferiores se envíen tres árbitros y no dos, a los efectos de evitar fallos arbitrales y posibles consecuencias. Nota de Atl. María Juana manifestando que en varias oportunidades fueron dirigidos por árbitros de otra Liga y solicitan que de aquí a futuro no les designen de manera seguida, árbitros foráneos. Al respecto, desde la Mesa Directiva se le responde que en todos los partidos de la Zona Sur el envío de árbitros es parejo para todos. Sobre el tema de enviar tres árbitros se informa que es muy complicado poder cumplir con la grilla debido a la falta de árbitros y también es difícil conseguir jueces de otras Ligas ya que también tienen competencia. También se informa que se está preparando un proyecto en conjunto con el gobierno provincial y local para poder hacer un curso de árbitros para jóvenes y poder incorporar más gente. El delegado de Atl. María Juana agrega sobre su nota, que a veces el problema es el trato de los árbitros para con los jugadores. El delegado de Sp. Libertad EC solicita que se acelere la formación de jueces de línea para poder ir cumpliendo la grilla de partidos que tiene la liga cada fin de semana. Al respecto se abre un debate y se proyectan ideas a los efectos de solucionar a futuro el tema de la falta de árbitros. Federal A: Unión vs. San Martín Formosa domingo a las 15.30 horas.

4- Nota del Club Juventud de Rafaela solicitando la afiliación a la Liga a partir del presente año para comenzar a participar en el 2023. Adjuntan todos los requisitos solicitados en el Estatuto de la Lig. Se eleva a la Comisión de Reglamento. Estuvieron presentes en la sesión los directivos del Club Juventud y el presidente de dicho club hace un racconto del trabajo que hace la institución y lo importante que sería para el sector sureste de la ciudad de Rafaela con una contención social para los jóvenes de ese sector. De aprobarse la afiliación, presentarán Primera, Reserva y dos categorías de inferiores (participarían en la Zona Norte). Están trabajando en la construcción del predio deportivo y ya tendrían acordado para que el Sr. Juan Veron sea el DT. En su petición, solicitan que hasta que terminen el predio, poder jugar en otra cancha.

5- Informe de tesorería y pases de jugadores.

6- Se aprueba la Apertura de Libro de Pases para torneos del Consejo Federal y Copa Santa Fe.

7- Se informa que en la noche del lunes se realizó la presentación de las dos selecciones Sub15 de la Liga que participarán el próximo fin de semana del torneo provincial que se jugará en jurisdicción de nuestra Liga y de la que participarán todas las ligas de la provincia. La presentación se realizó a sala llena, con presencia de directivos, padres de los jugadores, medios de comunicación, entre otros.

8- Se da lectura al informe del consejo de inferiores. A partir de la próxima fecha no se permitirá más el uso de DNI, todos deben tener carnet Comet. La Primera A jugará al final del clausura una rueda más implementando el nuevo proyecto de horarios y categorías (a prueba por este año). Teniendo en cuenta el calendario, la Primera B esperará hasta mediados del mes de agosto para definir cómo jugará el torneo absoluto. Próxima reunión 22/08.

Puesto a consideración, el delegado de Peñarol hace algunas objeciones sobre el proyecto de torneo para el tercer torneo de Primera A. Se le responde que el torneo es a prueba, por una sola rueda. Para el año que viene se analizará si continúa a no. Tras un debate, se aprueba el informe del Consejo de Inferiores.

9- Previo a la sesión se reunió la Comisión de Canchas a los efectos de programar la inspección de todas las canchas de los clubes afiliados. Se incorporarán a la comisión dos delegados más para poder dividir las inspecciones.

10- El delegado de Belgrano de San Antonio manifiesta, sobre lo dicho por Indep. Ataliva la semana pasada sobre su cancha, que el club está trabajando para realizar las modificaciones del caso y solicita que se inspeccione su cancha para que corroboren las instalaciones.

11- El próximo sábado se jugará la última fecha del torneo Apertura de Fútbol Senior en cancha de San Isidro de Egusquiza.

12- El próximo domingo a las 15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera se jugará el partido pendiente de Primera A entre Sp. Norte y Quilmes.

13- Teniendo en cuenta las clasificaciones en Copa Santa Fe y el comienzo de participación de algunos equipos, la próxima semana habrá los siguientes adelantos:

Unión vs. Atl. María Juana lunes 01/08 20.30 hs Reserva y 22 hs. Primera.

9 de Julio vs. Sp. Norte miércoles 03/08 horario a confirmar.

Quilmes vs. Ben Hur a confirmar.

Florida vs. Dep. Libertad lunes 01/08 20.30 hs Reserva y 22 hs. Primera.

Talleres M. Juana vs. Atl. Rafaela miércoles 03/08 horario a confirmar.

14- Se procede a sortear el fixture del torneo Revalida de la Primera B.

15- El próximo viernes en el salón auditorio de Atilra de Sunchales, se realizará una presentación del libro

del Centenario de la Liga y contará con la presencia del autor del libro Diego Lisandro.

16- Próxima reunión martes 02/08.