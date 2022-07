Federal A – F22: Unión no pudo con San Martín de Formosa

El Bicho Verde perdió por 3 a 0 ante San Martín de Formosa en el estadio «De la Avenida» y así, sumó una nueva decepción que le impide tomar aire del fondo de la tabla en una Fecha en la cual los equipos de abajo habían perdido (Juventud Unida y Atlético Paraná) o quedado libre (Depro).

Los de Grazziosi tuvieron la dificultad inicial de no poder contar con varios jugadores que se ausentaron por sanciones o lesiones. Así y todo, el once que paró el técnico local hizo méritos como para adelantarse, buscando a través de distintas alternativas.

La falta de precisión en el tramo final terminó impidiéndole adelantarse en el primer tiempo y en el segundo, lo condenó cuando apenas en siete minutos, apareció Brian Peralta para adelantar a los formoseños. Así las cosas, la diferencia mínima en el marcador sostenía la ilusión de la igualdad. Lamentablemente, no solo no se produciría esto sino que fieles a sus recientes presentaciones, recibió no solo uno sino dos penales, ya en el final del partido (´37 y ´40), sentenciando la tarde.

Ahora, el próximo desafío del Bicho Verde será rescatar puntos en la visita a Entre Ríos donde esperará el Deportivo Pronunciamiento para darle forma a una verdadera final ya que luego quedarán libres los albiverdes.

Síntesis

Unión 0: Gonzalo González; Raúl Chamorro, Santiago Barraza, Lucas Sánchez y Pedro Sanz; Martín Caballo, Nicolás Pautasso, Bryan Otero y Gonzalo Schonfeld; Alfredo Pussetto y Adrián Rodríguez. DT: Walter Grazziosi.

San Martín de Formosa 3: Sergio Correra; Pablo Cuevas, Rolando Serrano, Leandro Beterette y Gonzalo Achares; Federico Pérez, Gonzalo Casazza, Cristian Ibarra y Brian Peralta; Juan Bonet y Alejandro Toledo. DT: Víctor Godoy.