LRF: Nueva reunión del Consejo Liguista

(Por: Prensa LRF) – Este martes se realizó una nueva reunión del Honorable Consejo Directivo, en el que se trataron los siguientes puntos:

Sesión martes 02/08/2022 (de manera mixta: presencial y virtual)

1- Aprobación boletín 2.913, puesto a consideración, se aprueba por unanimidad. El Sr. Presidente toma la palabra luego del informe de un árbitro de un partido de infantiles, respecto a la actuación de algunos delegados de seguridad. El delegado de B. Bochazo manifiesta que lamentablemente se vislumbra con estas situaciones, tener que volver a tener que sostener adicionales policiales por parte de los clubes, tanto para Inferiores como para Infantiles. Se recuerda que el tema de los oficiales de seguridad no es obligatorio, sino una alternativa que se decidió para entre otras cosas, aliviar cuestiones económicas de los clubes. El tema volverá a ser tratado en la próxima reunión de acuerdo a lo que los clubes traigan como postura. Se destaca que Sp. Norte de aquí en más, tanto para Inferiores como para Infantiles, deberá contratar adicionales policiales.

2- Lectura correspondencia: Nota de Ben Hur solicitando poder efectuar un cambio en su lista de buena fe por lesión grave de uno de sus jugadores. Se presentarán los estudios al médico correspondiente. Notas varias por adelantos de categorías inferiores e infantiles.

3- Se informa que se firmó un contrato con el CEF N° 53 para que los árbitros de nuestra Liga vuelvan a realizar los trabajos físicos en dichas instalaciones.

4- El Sr. Secretario informa que asistió al sorteo del torneo infantil que organiza Atlético Rafaela. Felicita a los dirigentes por el evento llevado a cabo.

5- Se da lectura al informe de del Dpto. de Fútbol Femenino. El torneo Clausura arrancará el próximo domingo 7/08. El fin de semana del 14/08 y 03/09 no habrá actividad de fútbol femenino por estar los clubes involucrados en otros eventos.

6- El Sr. Presidente informa el lanzamiento conjunto con Secretaria de Deportes de la Municipalidad y esta Liga Rafaelina del curso para árbitro asistente, la cuál ya está circulando en medios para su difusión. Se informa además que el mismo podría ser muy factible realizarlo en la ciudad de Sunchales, para lo cuál están iniciadas tratativas a nivel intendencia local y un importante gremio de la ciudad.

7- La Comisión de Reglamento eleva un dictamen aconsejando la afiliación del club Atlético Juventud de Rafaela. Puesto a consideración, el HCD aprueba el pedido de afiliación y por lo tanto se le da la bienvenida al citado club que pasará a ser el afiliado número 39 a la Liga Rafaelina.

8- La comisión de canchas confirma el inicio de las visitas para inspección de canchas según este detalle: Viernes 5/8 a las 17 hs Belgrano de San Antonio y posteriormente a las 19 hs San isidro de Egusquiza.

9- Adelantos:

Talleres vs Atl. Rafaela miércoles 3/08 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

9 de julio vs Sp. Norte miércoles 3/08 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Quilmes vs Ben Hur jueves 4/08 19:30 hs. Reserva y 21 hs. Primera.

Sp Libertad EC vs La Hidráulica viernes 5/08 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Moreno Lehmann vs Ind. San Cristóbal 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

San Martin vs Dep. Susana viernes 5/08 21 hs. Reserva y 22:30 hs. Primera.

Dep. Bella Italia vs Tiro Federal viernes 5/08 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

10- Programación partidos Copa Santa Fe:

San Martín Progreso vs. Unión – jueves 4/08 21 horas.

Sportivo Norte vs. Atl. Rafaela – sábado 6/08 15 horas.

La Salle vs. Dep. Libertad sábado 6/08 15 horas.

Atl. María Juana vs. 9 de Julio – domingo 7/08 15 horas.

La Criolla vs. Ben Hur domingo 7/08 15.30 horas.

11- El próximo fin de semana comenzará a jugarse el torneo clausura de Fútbol Senior en cancha de Dep. Bella Italia.

12- Teniendo en cuenta las clasificaciones en Copa Santa Fe y el comienzo de participación de algunos equipos, la próxima semana previa al domingo 14/08, habrá los siguientes adelantos:

Florida vs Atl. Rafaela miércoles 10/08.

Ferro vs. Unión jueves 11/08.

Atl. María Juana vs Dep. Aldao jueves 11/08.

Se definirá el próximo martes los horarios de estos adelantos, más algún otro que se confirmará en los próximos días.

13- El Sr. Presidente destaca los resultados obtenidos en el reciente Torneo SUB 15 de Selecciones organizado por la Federación Santafesina y jugado en nuestra Liga. Se obtuvo el subcampeonatos en Copa de Oro, el premio de goleador del torneo (Ferreyra), valla menos vencida, y premio Fair Play. Se destacó la predisposición y trabajo de todas las subsedes. También agradece la tarea de los señores árbitros, quienes dedicaron su actividad para este Torneo en forma gratuita.

14- Se informa que el pasado viernes se llevó a cabo la presentación del libro del Centenario de la Liga en Sunchales (salón Atilra), el cual fue un éxito con muy buenas repercusiones. Estuvo presente el autor del libro Diego Lisandro, periodismo de la vecina localidad y numerosos asistentes. El Sr. Vicepresidente destaca las instalaciones donde se llevó a cabo y el manejo de los conductores Sres. Danilo Grazziutti y Walter Guglielmone. Se agradece a los organizadores por el trabajo realizado y a todos los que asistieron a la misma.

15- Próxima reunión martes 09/08.