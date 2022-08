ARB Oficial – F7: Triunfo aurinegro en casa de Unión

En «La Fortaleza del Bicho», se cerró anoche la Séptima Fecha del Torneo Oficial de la Asociación Rafaelina de Básquet con el clásico que protagonizaron Unión y Libertad, con triunfo aurinegro por 92 a 85.

Con parciales de 27-25, 48-45 y 61-67, los Tigres lograron sacar la diferencia definitiva en el último cuarto gracias al aporte goleador de Kevin Mateo, autor de 35 puntos, secundado por Nicolás Quiroga con 24 unidades. En el local no alcanzaron los 32 puntos convertidos por Matías Loro.

De esta manera, Libertad sigue es el único invicto del torneo y se mantiene líder con 12 unidades. Lo sigue Unión con 11, mientras que Atlético tiene 10; más atrás aparecen Independiente y 9 de Julio con 9; Ben Hur 8; Quilmes 7; Peñarol 6.

Síntesis

Unión 85: Borda Bossana 6, Spila 0, Rojo 5, Cipolatti 19, Zurvera 6, Blangini 11, Loro 32 y Gariboldi 6. DT: R. Pérez.

Libertad 92: Pérez 15, Quiroga 24, Mateo 35, Peterlín 14, Armando 0, Cerutti 0 y Upía 4. DT: G. Kenig.

Parciales: 27-25 / 48-45 y 61-67.

Estadio: Fortaleza del Bicho.

Árbitros: Marcos Macagno y Brian Padilla.

Otros resultados:

– 9 de Julio 70 vs. Quilmes 73.

– Independiente 66 vs. Atlético 76.

– Ben Hur 68 vs. Peñarol 52.