Vóley F – Sub14: Comenzó el Clausura de la ARV

Fue un fin de semana de mucha actividad para los equipos Sub 14 del vóley femenino de Libertad, con dos planteles y de Unión, con tres elencos. El Clausura de la Asociación Rafaelina de Vóley «V.G.» comenzó en Almagro.

El sábado se jugó el primer Grand Prix de la categoría Sub14 de la Ronda Clausura de la Asociacion Rafaelina de Voleibol. El mismo se desarrolló en el club Almagro pero estuvo bajo la organización del club 9 de Julio. Libertad participó con dos equipos en la Zona 1.

Los resultados fueron los siguientes:

Libertad B – Zona A1:

– Libertad B 0 vs. Almagro A 2.

– Libertad B 2 vs. 9 de Julio A 0.

– Libertad B 0 vs. Almagro B 2.

Libertad A – Zona A2:

– Libertad A 0 vs. Unión B 2.

– Libertad A 2 vs. Atlético 0.

– Libertad A 0 vs. Unión A 2.

En los cruces para definir las posiciones finales, se enfrentaron los equipos aurinegros, que ocuparon las mismas posiciones en sus Zonas. De esta manera, hubo choque de Libertad A y B, siendo el ganador fue el «A» por 2 a 1. Por lo tanto Libertad A treminó ocupando el Quinto puesto y Libertad B la Sexta posición del Grand Prix.

Por su parte, Unión se sumó con tres equipos, con buenos resultados y mostrando evolución en su juego.

Unión A:

Fase de grupo:

– Unión “A” 1 vs. Unión “B” 2.

– Unión “A” 2 vs. Libertad “A” 0.

– Unión “A” 2 vs. Atlético Rafaela 0.

Tercer puesto:

– Unión “A” 2 vs. Libertad “B” (Raf.) 0.

Unión B:

Fase de grupo:

– Unión “B” 2 vs. Unión “A” 1.

– Unión “B” 2 vs. Libertad “A” 0.

– Unión “B” 2 vs. Atlético Rafaela 0.

Final:

– Unión “B” 0 vs. Almagro “A” (Raf.) 2.

Unión C – Zona Ascenso:

Fase de grupo:

– Unión “C” 2 vs. 9 de Julio (Raf.) “B” 0.

– Unión “C” 2 vs. Almagro (Raf.) “C” 1.

– Unión “C” 2 vs. Almagro (Raf.) “D” 0.

Final:

– Unión “C” 2 vs. Almagro (Raf.) “C” 1.