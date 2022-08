Vóley F – Provincial Sub14: Las chicas de Libertad comenzaron su participación

El pasado fin de semana, se disputó la Primera Fecha de la Copa Provincial de Clubes de la categoría Sub14. En la oportunidad, las chicas de Libertad se sumaron a Almagro de Rafaela y otros cinco equipos de Santa Fe que conforman la Etapa Regional.

Los resultados fueron los siguientes:

– Libertad 0 vs. Banco Provincia de Santa Fe 2.

– Libertad 2 vs. Libertad de San Jerónimo 0.

– Libertad 0 vs. Central San Carlos 2.

Así, en lo que fue la primera de dos fechas programadas, las chicas aurinegras vivieron una gran experiencia donde se enfrentaron a muy buenos equipos de la Asociación Santafesina y que les permite competir y seguir creciendo en el voley provincial.