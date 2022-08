Vóley F – Provincial Sub18: Buen arranque de las chicas albiverdes

El pasado fin de semana, se llevó a cabo en el Polideportivo del Club Central San Carlos la Primera Fecha de la Copa Provincial de Clubes, del que participan los equipos más importantes de la provincia.

Estos fueron los resultados de las jóvenes albiverdes:

– Unión 2 vs. Atlético Libertad de San Jerónimo 0.

– Unión 2 vs. Atlético Rafaela 0.

– Unión 0 vs. Central San Carlos 2.

Buen arranque de las chicas de Unión, quienes buscan clasificarse a las instancias finales de la competencia de Clubes más importante de la Provincia.