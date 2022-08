Copa Santa Fe Básquet: Unión se impuso en Avellaneda

(Por: Básquet Total) – En la noche de este viernes, en la localidad de Avellaneda, Unión recibía a su homónimo de Sunchales en el marco de la Segunda Fecha de la Zona A. El triunfo terminó quedando en manos del Bicho Verde por 85 a 50.

Con parciales de 14-26, 33-45 y 42-68, los dirigidos por Rodrigo Pérez se impusieron de principio a fin en el norte provincial. Juan Ignacio Cipolatti y Matías Loro fueron los goleadores de la visita con 18 puntos cada uno. En el local, Juan Aguirre terminó, con 13, siendo el goleador de su equipo.

Con dos triunfos en dos presentaciones, Unión de Sunchales lidera su agrupación y el próximo fin de semana recibirá en «La Fortaleza del Bicho» a San Lorenzo de Tostado.

Síntesis

Unión de Avellaneda 50: Eduardo Zabala 2, Franco Agretti 7, Joaquín Zanel 0, Juan Aguirre 13, Sebastián Ojeda 0, Nicolás Vanoni 3, Juan Manuel Bazán 0, Juan Martín Pergolesi 10, Francisco Ramos 7, Gustavo Bonora 4, Mauricio Delbón 4 y Mateo Jara 0. DT: Diego García.

Unión de Sunchales 85: Matías Borda Bossana 12, Sebastián Fux 4, Guillermo Spilla 2, Ramiro Rojo 0, Juan Ignacio Cipolatti 18, Nicolás Zurvera 10, Ezequiel Taborda 10, Matías Loro 18, Santiago Benítez 3 y Joaquín Gariboldi 8. DT: Rodrigo Juárez.

Parciales: 14-26 / 33-45 y 42-68.

Árbitros: Jorge Meza y José Luis Rodríguez.

La Fecha 3 – Zona A

– Alma Juniors vs. Huracán San Javier.

– Sanjustino vs. Unión Avellaneda.

– Unión Sunchales vs. San Lorenzo Tostado.