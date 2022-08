LRF F Clausura – F1: Las chicas de Libertad arrancaron ganando

Con dos goles de Roxana Rolfo, Libertad se impuso 2 a 0 ante Argentino de Vila en la Primera Fecha del Torneo Clausura de fútbol femenino, retomando la actividad luego de haber quedado subcampeonas del Apertura. La jornada, de la cual la Reserva tuvo fecha libre, se desarrolló en cancha de Argentino de Humberto.

Resultados Torneo Clausura / 1° Fecha

Cancha: 9 de Julio

– Reserva: 9 de Julio 2 vs. Ferro Dho 1.

– Sub 13: 9 de Julio 1 vs. Ferro Dho 1.

Primera: 9 de Julio 0 vs. Ferro Dho 1.

Cancha: Argentino de Humberto

– Reserva: Atlético de Rafaela 1 vs. Deportivo Susana 1.

– Sub 13: Atlético de Rafaela 1 vs. Deportivo Susana 0.

– Primera: Argentino de Vila 0 vs. Libertad 2 (Roxana Rolfo x2).

– Primera: Argentino de Humberto 0 vs. Atlético de Rafaela 6 (Cintia Roldán x3, Brenda Varela, Raquel Concordano y Gisela Ruiz Diaz).