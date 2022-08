LRF Inferiores – F5: Buenas actuaciones de Unión y Libertad

El fin de semana, los chicos vieron nuevamente acción en el marco de una nueva Fecha de la Liga Rafaelina de Fútbol, donde Libertad se midió con Ferro y Unión con Independiente San Cristóbal. Mañana miércoles se disputará el clásico local.

Quinta división:

– Libertad 3 (Franco Ricarte, Joaquín Reynoso y Tiago Avenati) vs. Ferro 2.

– Unión 1 (Barraza) vs. Independiente 0.

Principales posiciones: Atlético y Sportivo Norte 11 puntos; Unión y Quilmes 9; Ben Hur 8.

Sexta división:

– Libertad 1 (Nahuel Gravembarter) vs. Ferro 1.

– Unión 2 (Villarruel y Strack) vs. Independiente 1.

Principales posiciones: Ben Hur 13 puntos; Atlético 11; Unión 10.

Séptima división:

– Libertad 3 (Evan Monachini, Brian Crespín y Lucio Ponte) vs. Ferro 0.

– Unión le gana puntos a Independiente que no presenta divisional.

Principales posiciones: Ferro, Ben Hur, Atlético y Unión 12 puntos.

Octava división:

– Libertad 2 (Santiago Soria y Tobías Espíndola) vs. Ferro 0.

– Unión 1 (Cabral) vs. San Cristóbal 1.

Principales posiciones: Atlético 13; Ben Hur y Libertad 12.

Novena división:

– Libertad 0 vs. Ferro 1 (Tiziano Vergara).

– Unión 3 (Antenori y Scarafía x2) vs. San Cristóbal 1.

Principales posiciones: Atlético y Ben Hur 13 puntos; Unión 12.

Novena especial:

– Libertad 0 vs. Ferro 0.

Principales posiciones: Ben Hur 13; Atlético 11; Unión 9.

Categoría 2010:

– Unión 6 (Francisco Griotti x2, Catriel Colorbaro, Federico Balbi y Lautaro Osorio) vs. Independiente de San Cristóbal 1.

– Ferro 2 vs. Libertad 1 (Matías Ballari).

Principales posiciones: Unión 13 puntos; Atlético 11; Ferro y 9 de Julio 10.

Categoría 2011:

– Unión 3 (Joaquín Antenori, Facundo Solari y Bastián Vásquez) vs. San Cristóbal 0.

– Ferro 1 vs. Libertad 0.

Principales posiciones: Atlético 12; Sp. Norte 10.

Categoría 2012:

– Ferro 1 vs. Libertad 0.

– Unión 1 (Hass) vs. San Cristóbal 2. Tercer tiempo: Unión 0 vs. San Cristóbal 0.

Categoría 2013:

– Ferro 1 vs. Libertad 1 (Bastián Quiroga).

– Unión 1 (Fler) vs. San Cristóbal 1. Tercer tiempo: Unión 1 (Fler) vs. San Cristóbal 0.

Categoría 2014:

– Ferro 0 vs. Libertad 1 (Johan Ficetto).

Categoría 2015:

– Ferro 1 vs. Libertad 0.

Categoría 2016:

– Ferro 1 vs. Libertad 5 (Díaz, Trinchieri, Rolón, Ponte y Panchuk).

Próxima Fecha – Sexta:

– Ferro vs. Quilmes.

– Unión vs. Libertad.

– Sp. Norte vs. Independiente.

– Atlético vs. Peñarol.

– 9 de Julio vs. Ben Hur.