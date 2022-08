ARB – U16: El Interasociaciones se juega con presencia sunchalense

Este fin de semana se llevará a cabo el Interasociaciones masculino U16, entre los días sábado 13 al lunes 15 de agosto, a jugarse en las sedes de Cañada Rosquín y San Jorge de la Asociación Oeste Santafesino.

La Asociación Rafaelina, entrenada por Guillermo Kenig, se ubica en la Zona B junto a la Asociación Noroeste, Asociación Cañadense y Asociación Venadense. En tanto, la Zona A está conformada por la Asociación Santafesina, Oeste Santafesino y Asociación Reconquistense.

A continuación compartimos el fixture y la programación del certamen 5×5:

Sábado 13

Fecha 1

16.30 – Zona B: Noroeste vs. Cañadense (Estadio San Jorge).

20.45 – Zona A: Santa Fe vs. Oeste (Estadio Juventud Unida).

21.15 – Zona B: Vendense vs. Rafaela (Estadio San Jorge).

Domingo 14

Fecha 2

09.30 – Zona B: Perdedor P1 vs. Perdedor P2 (Estadio San Jorge).

10.30 – Zona A: Reconquista vs. Santa Fe (Estadio Juventud Unida).

11.30 – Zona B: Ganador P1 vs. Ganador P2 (Estadio San Jorge).

Fecha 3

17.45 – Zona B: Perdedor P1 vs. Ganador P2 (Estadio San Jorge).

20.30 – Zona B: Ganador P1 vs. Perdedor P2 (Estadio San Jorge).

20.30 – Zona A: Oeste vs. Reconquista (Estadio Juventud Unida).

A partir del lunes, se disputarán las instancias definitorias.