LRF: Libertad abre la Séptima Fecha esta noche

(Por: Prensa LRF) – 1- Aprobación boletín 2.914, puesto a consideración, se aprueba por unanimidad.

2- Se hicieron presentes el Jefe de División Operaciones y demás miembros de la Unidad Regional V para hablar sobre cuestiones de seguridad, operativos y acercar informes sobre partidos que se disputaron. También hizo mención a los operativos que se deben llevar adelante el próximo fin de semana, los cuales deberán tener un número importante de personal. Solicitan trabajar en conjunto con los dirigentes de los clubes para poder brindar la mayor seguridad posible en todas las instituciones. Se arma un debate, un ida y vuelta de preguntas con los delegados y la mesa directiva. El delegado de Atl. Rafaela repudia los hechos que ocurrieron en cancha de Sp. Norte en el partido de Copa Santa Fe y hace algunas consideraciones sobre el operativo de seguridad. Los policías presentes le ofrecen explicaciones del caso sobre el accionar.

3- Lectura correspondencia: Varias notas de inferiores e infantiles. Nota de Liga Cañadense agradeciendo a la Liga y a todos los que colaboraron para la organización del Sub15. Nota de Ferro agradeciendo a los dirigentes de Brown por las atenciones ante un jugador lesionado. Nota de Sp. Santa Clara informando que el club Def. Frontera presentó más de 40 jugadores con DNI en Inferiores, cuando se había resuelto que todos los jugadores debían contar con carnet. La nota se elevará al HT Penas. El delegado de Dep. Susana agradece a los dirigentes de San Martín por las atenciones ante un jugador lesionado.

4- Se recibe una nota del Consejo Federal otorgando una plaza más a la Liga para el torneo Regional Amateur ante el pedido realizado por el Centenario. El HCD aprueba que la misma sea utilizada por el Club Ferro que lo había solicitado mediante nota.

5- El delegado de Dep. Susana solicita que para el torneo Reválida se puedan incorporar a la lista de buena fe jugadores del club. Se solicita al club Dep. Susana que presente una nota para que sea elevada a la Comisión de Reglamento.

6- Informe de tesorería y pases de jugadores.

7- El Sr. Presidente informa que asistió a la presentación que hizo el club ATL. JUVENTUD de Rafaela sobre la actividad que tendrá en la Liga Rafaelina a partir del año que viene tras su nueva afiliación. Felicita a los dirigentes por el evento llevado a cabo y les desea el mayor de los éxitos.

8- La Comisión de canchas informa que inspeccionó las canchas de Belgrano de San Antonio y San Isidro de Egusquiza. En cancha de Belgrano se hicieron trabajos sobre cuestiones que estaban de manera irregular. Estuvo presente la policía local quienes también hicieron algunas consideraciones que serán solucionadas para el próximo partido.

En cancha de San Isidro también estuvo presente la policía local y se hicieron algunas consideraciones que deben ser mejoradas y modificadas a futuro.

9- Se procede a sortear los cruces para la Copa Centenario de Fútbol Senior. Se jugará de la siguiente manera:

Zenón Pereyra/Atl. Esmeralda vs. Dep. Bella Italia

Sp. Norte vs. San Isidro Egusquiza

Brown vs. Moreno de Lehmann

Pasa directo a Semifinal el club Quilmes.

Es a un partido eliminatorio que se jugará en fecha a confirmar.

10- Adelantos:

Dep. Libertad vs Arg Vila miércoles 20 hs. Reserva y 21.30 hs Primera

Atl. Rafaela vs. Florida miércoles 20.30 hs Reserva y 22 hs. Primera.

Ben Hur vs. 9 de Julio jueves 19.30 hs, Reserva y 21 hs. Primera.

FC Estado vs. Unión jueves 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Sp. Norte vs. Dep. Tacural viernes 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera

Atl. Maria Juana vs. Dep. Aldao jueves 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera

Indep. Ataliva vs. Moreno viernes 20.45 hs. Reserva y 22.15 hs Primera.

Belgrano vs. Sp. Roca domingo 10 hs. Reserva y 11.30 hs. Primera.

Dep. Josefina vs. Dep. Susana domingo a las 10 hs. Reserva y 11.30 hs. Primera.

Atl. Esmeralda vs. Sp. Libertad EC domingo a las 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera.

Z. Pereyra FC vs. Defensores de Frontera domingo a las 16 hs. Reserva y 17.30 hs. Primera.

Juv. Unida vs. Sp. Santa Clara domingo a las 15.30 hs. Reserva y 17 hs. Primera.

11- Programación Copa Santa Fe:

UNION VS. SAN MARTIN PROGRESO – SABADO 13/08 A PARTIR DE LAS 20 HORAS.

DEP. LIBERTAD VS. LA SALLE – DOMINGO 14/08 A PARTIR DE LAS 15 HORAS.

BEN HUR vs. HURACAN LA CRIOLLA – DOMINGO 14/08 15.30 horas.

9 DE JULIO VS. ATL. MARIA JUANA – LUNES 15/08 16 HORAS

ATL. RAFAELA VS. SP. NORTE – SABADO 20/08 A PARTIR DE LAS 16 HORAS.

12- La fecha senior se jugará el lunes 15/08 en cancha de San Isidro.

13- De acuerdo a lo resuelto en la última reunión de Dpto. Femenino, el próximo fin de semana no habrá fecha de femenino.

14- El Sr. Presidente informa que asistió a la reunión de Federación Santafesina, la cual se llevó a cabo la semana pasada en Las Parejas. En la misma se sorteó el torneo sub13 y la Liga Rafaelina estará en la Zona que se jugará en Galvez junto a la Liga local, Liga Paivense y Liga Esperancina (del 17 al 18 de septiembre). Las finales se jugarán en Santa Fe en el mes de octubre. Se habló sobre lo que estableció la Liga Rosarina sobre quitar el “cabezazo” en las edades infantiles. La idea es que se reglamente en todas las ligas a partir del 2023. También se trató el tema delegados de seguridad en inferiores.

Posterior a la reunión se hizo la presentación de la Copa Santa Fe en donde estuvo presente el gobernador Omar Perotti para hacer entrega de un subsidio a las Ligas.

15- Próxima reunión martes 16/08.