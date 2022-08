LRF: Unión vuelve a abrir la Fecha, el jueves, recibiendo a Ramona

1- Aprobación boletín 2.915, por unanimidad. Previa lectura los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas. El delegado de Dep. Ramona informa que el informe del árbitro no condice con lo que ocurrió.

2- Lectura correspondencia: Varios notas de inferiores e infantiles. Nota de Tiro Federal M Ville invitando a la celebración del aniversario del club que se realizará el próximo sábado. Nota de Atl. Juventud solicitando que en divisiones inferiores e infantiles puedan participar en los torneos de Primera “A” ya que cuentan con la cantidad suficiente de jugadores para armar las categorías. Se tratará en la próxima reunión de Div. Inferiores. Nota de Quilmes solicitando adelantar el partido de 8ª fecha ante Dep. Libertad debido a que el sábado por la noche tienen un evento. El delegado de Dep. Libertad manifiesta la imposibilidad de acceder al adelanto por diferentes cuestiones, por lo tanto el partido se jugará el domingo. Invitación de Quilmes a la celebración del aniversario del club y al festejo de la obtención de la Copa Centenario a llevarse a cabo el próximo sábado. Nota de Dep. Susana solicitando que para el torneo reválida de Primera B se puedan incorporar a la lista de buena fe dos jugadores propios del club. Se eleva a la Comisión de Reglamento. Federal A: Unión vs. Gimnasia y Tiro Salta sábado a las 20 horas.

3- Informe de tesorería y pases de jugadores.

4- El próximo lunes 22/08 se reunirá el consejo de inferiores en la sede de la Liga a las 20 horas.

5- La primera fase de Copa Centenario del fútbol senior se jugará el próximo sábado en cancha de Zenón Pereyra FC, a partir de las 14 horas en el siguiente orden:

Sportivo Norte vs San Isidro Eguzquiza

Brown S. Vicente vs Moreno de Lehmann

Zenón Pereyra/Atl. Esmeralda vs Dep. Bella Italia

6- Adelantos:

Arg. Vila vs. Atl. Rafaela miércoles a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Brown vs. Sp. Norte miércoles a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Unión vs. Dep. Ramona jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Atl. María Juana vs. Bochófilo Bochazo viernes a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Dep. Tacural vs. Ben Hur viernes a las 19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera.

Dep. Bella Italia vs. Indep. Ataliva viernes a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Dep. Susana vs. La Hidráulica domingo a las 10.30 hs. Reserva y 12 hs. Primera.

San Martín vs. Atl. Esmeralda domingo a las 10.30 hs. Reserva y 12 hs. Primera.

Quilmes vs. Dep. Libertad y 9 de Julio vs. Peñarol domingo a las 15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera.

Los demás encuentros se jugarán el domingo a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera.

7- El próximo sábado a las 16 hs. se jugará el partido revancha de Copa Santa Fe entre Atl. Rafaela vs. Sp. Norte en el estadio “Monumental”.

Se informa que el próximo jueves 18/08 a las 11.30 hs. en la Liga se realizará el sorteo de la localía del partido entre 9 de Julio vs. Ben Hur. Estarán presentes los presidentes y autoridades de ambos clubes y el presidente de la Federación Santafesina por lo que se aprovechará para hacer una conferencia de prensa, invitando a todos los medios de comunicación.

8- El Sr. Presidente felicita al club Atl. Rafaela por el torneo infantil realizado el pasado fin de semana el cual contó con una excelente organización ante semejante cantidad de jugadores y público que asistieron al mismo. El delegado del club Atl. Rafaela agradece la apreciación e informa que fue un trabajo de muchos meses para que todo salga de acuerdo a lo planeado.

9- Se hace mención al gesto que tuvo un árbitro en un partido de inferiores en Dep. Aldao, quitándose los botines para ofrecerlo a uno de los jugadores que se les rompieron disputando el partido.

10- Próxima reunión martes 23/08