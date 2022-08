Básquet F U14: Las chicas de Libertad superaron a Alma Juniors

El fin de semana, en el “Hogar de los Tigres”, se disputó el Triangular de ida del Federativo U14 Femenino de Básquet. Las Tigresas se impusieron sobre Alma Juniors y cayeron ante Atlético Tostado. La vuelta se jugará el 4 de septiembre en Tostado.

Zona 1

– Libertad 51 vs. Alma Juniors de Esperanza 33.

– Alma Juniors de Esperanza 13 vs. Atlético Tostado 65.

– Atlético Tostado 60 vs. Libertad 54.

Posiciones:

– Atlético Tostado: 4 puntos.

– Libertad: 3 puntos.

– Alma Juniors: 2 puntos.

Segunda Fecha de la ARB

Por su parte, el lunes se disputó la Segunda Fecha del Torneo Clausura de básquet femenino. En esta oportunidad, las Tigresas recibieron a Ben Hur de Rafaela y se registraron los siguientes resultados

U14:

– Libertad 54 vs. Ben Hur 35.

U16:

– Libertad 63 vs. Ben Hur 29.