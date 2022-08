En pasado fin de semana se disputó en Almagro de Rafaela el Top 4 de la categoría Sub16 de la Asociación Rafaelina de vóley. Libertad se quedó con el segundo lugar del certamen. A su vez, el otro equipo aurinegro finalizó tercero de la Copa de Plata.

Top 4 – Sub 16:

Libertad A: (Copa de Oro)

– Semifinal: Libertad 2 vs. Unión 1.

– Final: Libertad 0 vs. Almagro 2.

Libertad B: (Copa de Plata)

– Semifinal: Libertad 0 vs. Brown SV 2.

– Tercer puesto: Libertad 2 vs. Arg. Vila 0.