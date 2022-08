Federal A – F25: Unión logró ante Gimnasia y Tiro un empate que no suma

El elenco dirigido por Walter Grazziosi no pudo hacer pesar su localía e igualó en cero ante Gimnasia y Tiro de Salta. Se puede argumentar con tranquilidad que en un contexto diferente, éste sería un buen punto ya que los visitantes están en el lote de arriba pero la realidad de Unión señala que debe sumar todo lo que pueda, especialmente en su estadio.

El partido fue parejo, con dos equipos que tuvieron sus chances de anotar, tanto en el primero como en el segundo tiempo. No obstante, ninguno tuvo en la noche del domingo la claridad necesaria como para convertir y sacar una ventaja.

La tenencia del balón y las buenas intenciones de juego no son algo ajeno en cada partido de Unión. No obstante, también entrega el plantel sus limitaciones tradicionales al momento de aprovechar las situaciones que se generan. Con el correr de los minutos, el no descuidarse atrás pasó a ser una premisa de peso, más aún pensando en el choque de este miércoles ante Atlético Paraná, en Entre Ríos, el cual puede ser fundamental.

Por ahora, el Bicho Verde se mantiene justo arriba de los paranaenses a quienes visita entre semana (miércoles 19 horas). Sacar un buen resultado puede, cuando restarán solo ocho fechas para el final, ser fundamental en la lucha por sostener la categoría.

Síntesis

Unión 0: Agustín Ruffinetti; Raúl Barros, Santiago Barraza, Alejandro Siben y Pedro Sanz; Francisco Robles, Nicolás Pautasso y Gonzalo Schonfeld; Germán Mayenfisch y Denis Stracqualursi. DT: Walter Grazziosi.

GyT de Salta 0: Luciano Silva; Ivo Chaves, Guido Milán, Adolfo Tallura y Jorge Sanabria; José Torres, Matías Birge, Alejandro Frezzotti y Rubén Villarreal; Walter Busse y Juan Manuel Perillo. DT Arnaldo Sialle.

Cambios: Martín Rodríguez por Denis Stracqualursi (U). Fernando Cortés por José Torres (G) y Denis Martínez por Juan Manuel Perillo (G).

Amonestados: ´23 Denis Stracqualursi (U). ST: 06´ Pedro Sanz (U), ´27 Alejandro Frezzotti (G), ´34 Ignacio Sanabria (G), ´36 Guido Milán (G) y ´46 Alejandro Siben (U).

Árbitro: Juan Nebbietti (Río Colorado). Líneas: Alejandro Schneller (Ceres) y Mariano González (Santa Fe). 4° Árbitro: Andrés Franco (Corrientes).