LRF F – Clausura F2: Gran victoria aurinegra sobre Argentino de Humberto

Este domingo, Libertad fue una de las sedes de la disputa de la Segunda Fecha del Torneo Clausura liguista. En el predio de Falucho y Maretto, las aurinegras obtuvieron triunfos tanto en Primera como en Reserva.

Resultados 2° Fecha – Torneo Clausura

Cancha: Ferro Dho de San Cristóbal

– Reserva: Ferro Dho 0 vs. Atlético de Rafaela 1.

– Sub 13: Ferro Dho 1 vs. Atlético de Rafaela 1.

– Primera: Ferro Dho 0 vs. Atlético de Rafaela 4.

Cancha: Libertad de Sunchales

– Reserva: Libertad 3 (Tiziana López, Priscila Vega y Daniela Toledo) vs. Deportivo Susana 0.

– Sub 13: Argentino de Humberto 0 vs. Deportivo Susana 0.

– Primera: 9 de Julio 2 vs. Argentino de Vila 0.

– Primera: Libertad 2 (Carina Ledesma y Luzmila Zamora) vs. Argentino de Humberto 0.