LRF Clausura – F9: Libertad y 9 de Julio no se sacaron diferencias

(Por: Prensa Libertad) – En el partido que abrió la Novena Fecha del Torneo Clausura liguista, el Cañonero igualó como local 1 a 1 ante 9 de Julio de Rafaela. Agustín Chiappero había puesto en ventaja al conjunto dirigido por Juan Carlos Garello.

En la noche de ayer miércoles, en el “Dr. Plácido Tita”, Libertad y 9 de Julio igualaron 1 a 1. Un empate que no termina de ser positivo para ninguno de los dos equipos, que contaron con situaciones para ganarlo.

En un primer tiempo sin muchas emociones, fue Libertad el que contó con las dos más claras. Primero “Yiyi” Rivero la intentó tirar por encima de Gómez pero terminó siendo fácil para el arquero visitante. Luego, tras un gran envío cruzado de Góngora, Agustín Chiappero controló con el pecho y remató de zurda para superar al arquero y poner el 1 a 0 en ´26 del primer tiempo.

En el entretiempo, la visita introdujo cuatro variantes en busca de la igualdad. Que la lograría a los ´62 con un cabezazo de Wilson Ruiz Díaz en un tiro de esquina. Después lo pudo ganar cualquiera, Libertad tuvo tres ocasiones de gol con la participación del ingresado Triverio, la más clara fue un mano a mano que la definición se fue por arriba, y 9 de Julio lo pudo ganar en la última pero Nahuel Bravo salvó sobre la línea.

Síntesis

Libertad 1: Alderete; Grabenvarter (Correa), Demarco, Cejas, Bravo; Lehamnn, Visetti, Góngora, Chiappero; Fernández y Rivero (Triverio). Suplentes: Unrein, Miranda, Acosta, Maidana y Ronco. DT: Juan Garello.

9 de Julio 1: Gómez; Sterren, Querini (Acuña), Vera, Velasco, Carignano (Martínez); Aguilar, Maldonado, Valsagna (Ruíz Díaz); Zanoni (Monserrat) y Ibañez. Suplentes: Trejo, Centurion y Molinari. DT: Marcelo Werlen.

Goles: ´26 Chiappero (L) y ´62 Ruíz Díaz (9).

Amonestados: Grabenvarter, Góngora y Fernández (L). Velasco, Maldonado y Aguilar (9).

Terna Arbitral: Darío Suarez, Domingo Gutiérrez y Nicolás Costamagna.

Reserva: Libertad 2 (Gabriel Ronco y Fernando Maidana) vs. 9 de Julio 1.

Lo que resta de la Fecha

– Ben Hur vs. Brown jueves a las 19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera.

– Sportivo Norte vs. Unión jueves a las 19.30 hs. Reserva y 21 Primera.

– Talleres M. Juana vs. Arg. Vila jueves a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

– Deportivo Ramona vs. Dep. Aldao jueves a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

– Bochófilo Bochazo vs. Florida viernes a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

– Peñarol vs. Deportivo Tacural viernes a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

– Ferro vs. Atlético María Juana domingo a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera.