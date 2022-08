ARB Oficial – F11: Ajustado triunfo de Unión sobre Independiente

En el marco de la Undécima Fecha del torneo Oficial de la Asociación Rafaelina de Básquet, Independiente no pudo con Unión en el «Carlos Colucci». El elenco de Sunchales se llevó la victoria tras imponerse por 61 a 59.

De esta manera, con parciales de 14-11, 25-28 y 45-51, el Bicho Verde sigue siendo escolta de Libertad.

Posiciones:

– Libertad: 18 puntos.

– Unión: 17.

– Independiente: 14.

– Atlético: 14.

– 9 de Julio: 13.

– Ben Hur: 11.

– Arg. Quilmes: 10.

– Peñarol: 8.

Próxima Fecha – 12º:

– Atlético vs. 9 de Julio.

– Libertad vs. Quilmes.

– Ben Hur vs. Independiente.

– Peñarol vs. Unión.

El viernes, por Copa Santa Fe

El próximo viernes, por la Séptima Fecha de la Copa Santa Fe, el Bicho Verde va a recibir a Unión de Avellaneda.