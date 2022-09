LRF: Quejas de Libertad por el Femenino

1- Aprobación boletín 2.917, por unanimidad. Previa lectura los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Lectura correspondencia: Varias notas de inferiores e infantiles. Nota del Concejo Municipal de Rafaela en la que se decreta de interés municipal al Centenario de la LRF. Notas de Indep. Ataliva y Atl. Esmeralda solicitando reemplazo de jugadores por lesión. Se elevará al médico que designe la Liga. Notas de Dep. Libertad informando anomalías en los partidos de femenino disputados en Arg. Vila. Se elevan las mismas al HT Penas.

3- Informe de tesorería y pases de jugadores.

4- Se da lectura a los informes del Dpto. Fútbol Femenino de fechas 24 y 29 de agosto. Se trataron temas relacionados a la inclusión de jugadoras de Atl. Rafaela que participan en los torneos de AFA. Se trató la posibilidad de incluir una categoría (Sub16) en el 2023.

En la reunión del 29/08 el club Dep. Libertad informó lo sucedido en cancha de Arg. Vila. Además volvieron a debatir el tema de la inclusión de jugadoras de Atl. Rafaela y que participan en los torneos de AFA.

Puestos a consideración los informes del Dpto. de Fútbol Femenino, el Sr. Vice-Presidente toma la palabra para comentar todo lo que se fue tratando acerca de las jugadores de Atl. Rafaela y sobre el cual se había tomado una resolución sobre las jugadoras que podrían jugar en LRF. La presidenta del Dpto. de Fútbol femenino se hizo presente en la reunión y también comentó como se llegó a la resolución tomada por el Dpto. Femenino y aprobada por el HCD. El próximo viernes habrá una reunión de los directivos de la LRF con directivos de Atl. Rafaela a los efectos de encontrar la mejor solución al tema. Se decide esperar hasta la semana próxima para la aprobación de las actas.

La presidenta del Dpta. De fútbol femenino menciona que el último domingo en el predio del autódromo, actuando como DT del club 9 de Julio, sufrió una agresión por parte de un simpatizante de Atl. Rafaela cuando salía del predio. Manifiesta que los dirigentes del club 9 de Julio se comunicarán con los dirigentes de Atl. Rafaela para tratar la situación. Se solicita que el club tendría que presentar una nota denunciando lo sucedido.

5- La Mesa Directiva informa que tuvo reunión con la Asoc. Rafaelina de Árbitros por el tema aranceles para el tercer torneo de Inferiores e Infantiles. Al respecto, dicha Asociación solicitó un incremento de los aranceles para todas las categorías (A y B). El HCD aprueba lo solicitado por la Asoc. Rafaelina de Árbitros con la cual se firmará un acta de compromiso de parte de sus asociados.

6- La Comisión de Canchas se reunió a los efectos de programar las inspecciones a las canchas de los equipos que participarán del próximo torneo Regional Amateur.

7- La fecha de fútbol senior se jugará el próximo sábado en cancha de Atl. Esmeralda.

8- El próximo domingo no habrá fecha de Fútbol Femenino tal se había resuelto en reuniones anteriores.

9- Adelantos:

Brown vs. Peñarol jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Quilmes vs. Talleres viernes a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Tiro Federal vs. San Isidro viernes a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera (por sorteo).

Juv. Unida vs. La Hidráulica viernes horario a confirmar (por sorteo).

9 de Julio vs. Atl. Rafaela domingo a las 10 hs. Reserva y 11.30 hs. Primera.

Dep. Tacural vs. Libertad de Sunchales domingo a las 18 hs. Reserva y 19.30 hs. Primera.

Los demás encuentros se jugarán el domingo a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera.

10- Se informa que el próximo lunes la selección Sub13 jugará un partido amistoso ante la Liga Dep. San Martín en cancha de Brown de San Vicente (20 horas). Además este miércoles habrá un amistoso con Atl. Rafaela.

11- El próximo jueves 08/09 en Dep. Aldao se brindará la primera charla contra la violencia en el fútbol.

12- Próxima reunión: martes 6/09.