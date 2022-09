Copa Santa Fe Básquet F: Libertad comienza ante Alma Juniors de Esperanza

La Federación Santafesina de Básquet determinó esta semana cómo estarán conformados los grupos así como también le dio forma al fixture de la Etapa Inicial de la Copa Santa Fe de Básquet Femenino. En la misma, participarán Libertad y Ben Hur en representación de la Asociación Rafaelina de Básquet.

Fixture:

– Primera fecha (16/9) vs. Alma Juniors de Esperanza (V).

– Segunda fecha (23/9) vs. San Lorenzo de Tostado (L).

– Tercera fecha (07/10) vs. Ben Hur de Rafaela (V).

– Cuarta fecha (14/10) vs. Alma Juniors de Esperanza (L).

– Quinta fecha (21/10) vs. San Lorenzo de Tostado (V).

– Sexta fecha (28/10) vs. Ben Hur de Rafaela (L).

Así quedaron conformadas las Zonas:

– Zona A: Libertad, Alma Juniors de Esperanza, San Lorenzo de Tostado y Ben Hur de Rafaela.

– Zona B: Maciel, República del Oeste, Náutico Sportivo Avellaneda y Unión de Santo Tomé.

– Zona C: Santa Rosa de Santa Fe, Alba de Maciel y Temperley de Rosario.

– Zona D: Atlético Elortondo, Ben Hur de Rosario y Atalaya de Rosario.