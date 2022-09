Feriado Nacional, el impacto en Santa Fe

Un individuo intentó dispararle a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner este jueves por la noche, mientras la líder peronista saludaba a sus simpatizantes junto a su casa en el barrio porteño de Recoleta, durante la vigilia para apoyar a la referente del Frente de Todos.

Frente a esto, el presidente anunció a través de una cadena nacional desde la Quinta de Olivos un feriado nacional para que «el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con la vicepresidenta de la nación».

En nuestra ciudad, pasadas las 7.30, se podía advertir una merma en la actividad habitual, con Bancos cerrados y comercios y empresas que buscaban información antes de abrir. A las 8, el Municipio aún no se había expresado acerca de cómo sería su funcionamiento y el de los organismos bajo su órbita.

Las diversas actividades y servicio en la ciudad de Santa Fe, quedarán de la siguiente manera:

– Instituciones educativas públicas y privadas: No hay clases en todo el país.

– Colectivos: En cuanto al transporte público de pasajeros, funcionará con la frecuencia de domingo o feriado.

– Bancos: No habrá ninguna actividad en el sistema financiero. Los bancos no atendrán al público en las sucursales y solamente lo harán a través de los canales digitales. La recarga de efectivo en los cajeros automáticos tendrá un operativo de emergencia en lugar del circuito habitual.

– Mercados financieros: No funcionarán los mercados financieros ni operará la Bolsa de Comercio. Todas las fechas de liquidación de las operaciones financieras, incluyendo el clearing de los cheques, se trasladarán al lunes 5.

– Dependencias públicas, Municipales y Provinciales: Permanecerán cerradas, sin atención. Aquellos que tengan turnos en alguna dependencia, ya sea carnet de conducir, o trámites deberán reprogramar el turno.

– Deportes: Desde AFA suspendieron todos los partidos del día de hoy.

– Salud: Guardias mínimas. Funcionará como día feriado o domingos. Aquellos que tengan turnos deberán reprogramarlos.

– Epe: No habrá actividades. Se mantienen las guardias mínimas.

– Anses: Para el día de hoy la ANSES no tenía previstos pagos de jubilaciones, según el calendario informado oportunamente. Ese cronograma solamente preveía el pago de Pensiones No Contributivas, que será trasladado al lunes.