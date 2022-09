LRF: El consejo liguista definió los adelantos de la semana

(Por: Prensa LRF) – Sesión martes 06/09/2022 (de manera mixta: presencial y virtual).

1- Aprobación boletín 2.918, por unanimidad. Previa lectura los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas. La delegada de Arg. Humberto manifiesta que los jugadores de Reserva y Primera no se pudieron bañar por no haber agua caliente. El delegado de Indep. San Cristóbal manifiesta que hubo problemas en Reserva pero en Primera ya estaba solucionado, cuestión que la delegado de Arg. Humberto lo niega ya que informa que se bañaron con agua fría. El delegado de Tiro Federal manifiesta su disconformidad con el árbitro que dirigió los partidos de Inferiores ante Dep. Bella Italia (eran árbitros de otra Liga), por el trato hacia los jugadores y técnicos. Además agrega que un mismo árbitro dirigió los 4 partidos.

2- Acerca de las presencias virtuales en las sesiones, se solicita que se enciendan las cámaras y que se le dé más seriedad a la situación.

3- Lectura correspondencia: Nota de 9 de Julio informando que finalizados los partidos de inferiores vs. Indep. San Cristóbal, el colectivo que los trasladó sufrió rotura de vidrio por recibir proyectiles. Se eleva al HT Penas. Federal A: Unión vs. Juv. Antoniana Salta domingo a las 15.30 horas.

4- Se informa que el próximo martes directivos de Arg. Humberto darán detalles de una prueba de jugadores que se realizará en su institución.

5- Acerca del informe del Dpto. Fútbol Femenino que había quedado pendiente de aprobación el martes pasado, se resuelve elevar la situación a la Comisión de Reglamento para que defina la situación reglamentaria de las jugadoras de Atl. Rafaela. La Mesa Directiva informa que tuvo reunión con dirigentes de Atl. Rafaela para tratar la situación.

6- Se informa que este miércoles habrá tres desempates de Div. Inferiores de Primera (9ª especial, 9ª y 7ª) en cancha de Ben Hur a partir de las 19 horas. El sábado en cancha de Quilmes se jugarán las finales de Campeones Apertura vs. Clausura. Los horarios serán confirmados el jueves de acuerdo a la cantidad de partidos que se deban jugar.

7- El próximo sábado el fútbol senior jugará la 5ª fecha del torneo Clausura en cancha de Moreno de Lehmann.

8- Programación fecha:

Jueves 8

B. Bochazo vs Arg. Vila 20 hs. Reserva y 21.30 hs Primera.

Florida Clucellas vs Quilmes 20,30 hs Reserva y 22.00 hs Primera.

Peñarol vs Unión de Sunchales 20hs Reserva y 21,30 hs Primera.

Sportivo Norte vs Atl. María Juana 20,30 hs Reserva y 22.00 hs Primera.

Viernes 9

Talleres M Juana vs 9 de julio 20 hs Reserva y 21,30 hs Primera.

Atl. Esmeralda vs Juv. Unida 21hs Reserva y 22,30 hs Primera.

La Hidráulica vs. Def. Frontera 20.30 hs. Reserva y 22.15 hs. Primera.

Sportivo Roca vs. Tiro Federal horario a confirmar.

Sábado 10

Libertad Sunchales vs Brown 14.30 hs Reserva y 16 hs. Primera.

Domingo 11

Atlético Raf vs Dep. Tacural 10 hs Reserva y 11,30 hs Primera.

Dep. Josefina vs Zenon Pereyra FC 10 hs Reserva y 11,30 hs Primera.

San Isidro Eguzquiza vs Indep. Ataliva 10 hs Reserva y 11,30 hs Primera.

Sp. Santa Clara vs San Martín 10 hs Reserva y 11,30 hs Primera.

Belgrano San Antonio vs Indep. San Cristóbal 10.30 hs Reserva y 12 hs. Primera.

Arg. Humberto vs Dep. Bella Italia 13 hs Reserva y 14.30 hs. Primera.

Ben Hur vs Dep. Aldao 13 hs Reserva y 14,30 hs Primera.

Dep. Ramona vs Ferro 14 hs Reserva y 15.30 hs. Primera.

Dep. Susana vs Sp. Libertad EC 14,30 hs Reserva y 16 hs. Prmera

Femenino

En Susana a partir 9.30 hs.

En 9 de julio a partir 9,30 hs.

9- El Sr. Vice-Presidente informa que comenzará con las charlas de violencia en el fútbol. Este miércoles la primera charla será en Ferro y el jueves en Dep. Aldao. Las mismas van dirigida a jugadores, cuerpo técnico y padres.

10- Se informa que este lunes la Selección Sub13 jugó en partido amistoso ante la Liga Dep. San Martín. El próximo martes se presentará al plantel que jugará el torneo provincial.

11- Próxima reunión: martes 13/09.