LRF Clausura – F11: Unión goleaba pero terminó igualando

(Por: Diario La Opinión) – Anoche se puso en marcha la Undécima Fecha del torneo Clausura de la Primera A de la Liga Rafaelina con la disputa de cuatro adelantos.

En Villa Rosas, se “mataron” a goles y terminaron igualando 3 a 3. Unión sorprendía a Peñarol y en 33 minutos ya le ganaba 3-0 con goles de Cristian Sánchez (8m PT), Santiago Gaido, de penal (14m PT) y Thiago Bilan (33m PT). En el complemento el conjunto local se recuperó, descontó con Gino Alessio (5m ST), luego anotó Francisco Escobar (35m ST) y Leonardo Ochoa, de penal (44m ST) le terminó dando el empate final. En Reserva fue 1-0 para los Bichos Verdes.

Argentino Quilmes visitó a Florida de Clucellas y si bien comenzó perdiendo pudo revertir el marcador y terminó goleando a la Flora 4 a 1. El local se ponía en ventaja por intermedio de Guillermo Saccone, de penal (5m PT), pero el ‘Cervecero’ lo empató con Claudio Albarracín (27m PT) y luego lo dio vuelta gracias a los tantos de Manuel Bustos (47m PT), Ignacio Forni (28m ST) y Diego Meza (42m ST).

El que no pudo de local fue Sportivo Norte. El elenco que conduce Carlos Trullet y Pachi Isaurralde cayó 1-0 con Atlético de María Juana. El tanto del ‘Chupa’ lo anotó Nicolás González (37m PT). En Reserva fue 1-1.

En otro de los juegos de anoche, Argentino de Vila superó 3-1 a Bochófilo Bochazo en San Vicente. Los goles para la victoria visitante fueron anotados por Nicolás Dondo (11m PT y 23m PT) y Matías Manelli (21m ST). Para el local descontó Fernando Ceballos (17m ST). Vila terminó con diez por la expulsión de Nahuel Monje (38m PT).

En Reserva ganó Bochazo 3-0.

Así sigue la Fecha

– Hoy: 21.30hs Talleres María Juana vs 9 de Julio (Sebastián Garetto).

– Sábado: 16.00hs Libertad vs Brown (SV).

– Domingo: 11.30hs Atlético de Rafaela vs Dep. Tacural, 14.30hs Ben Hur vs Dep. Aldao; 15.30hs Dep. Ramona vs Ferrocarril del Estado.

Posiciones:

Ben Hur 26 puntos; 9 de Julio 21; Ferrocarril del Estado 18; Quilmes 18; Sportivo Norte 16; Atlético Rafaela 15; Dep. Aldao 15; Brown 14; Dep. Ramona 14; Peñarol 14; Libertad 13; Tacural, Florida y Argentino de Vila 12; Unión 12; Atlético (MJ) 12; Bochazo 8 y Talleres 4.