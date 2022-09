Vóley Sub18: Las chicas de Unión se quedaron con el Grand Prix de Sportivo Santa Clara

Con una sólida participación en cuanto a resultados, las chicas de vóley del club Atlético Unión se presentaron el fin de semana en el club Sportivo Santa Clara, donde formaron parte del primer Grand Prix del Torneo Clausura de la categoría Sub18.

En total fueron más de 20 las deportistas de Unión que le dieron forma a dos equipos que disfrutaron de un sábado a puro voleibol.

Los dos equipos tuvieron una destacada participación, con buenos resultados y mostrando evolución en su juego.

Sub18 «A»

Fase de grupo:

– Unión “A” 2 vs. Almagro “B” 0.

– Unión “A” 2 vs. Libertad “B” 0.

Semifinal:

– Unión “A” 2 vs. Libertad “A” 0.

Final:

– Unión «A» 2 vs. Almagro «A» 1.

Sub18 «B»

– Unión “B” 0 vs. Almagro “C” 2.

– Unión “B” 2 vs. 9 de Julio Rafaela 0.

– Unión “B” 2 vs. Atlético Rafaela 0.

Con estos resultados, se posicionó en el segundo puesto del Grand Prix en la Zona Ascenso.