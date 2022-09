Vóley Sub18: Las chicas de Libertad subieron al podio

En el primer Grand Prix Sub18 del Clausura de Vóley Femenino que se disputó en Santa Clara, Libertad se sumó con dos equipos que tomaron parte del mismo.

Resultados Libertad “A”:

– Libertad 2 vs Sp. Santa Clara 0.

– Libertad 0 vs. Almagro «A» 2.

– Libertad 0 vs. Unión A 2.

– Libertad 2 vs. Almagro «B» 0.

De esta manera, las chicas finalizaron en el tercer lugar.

Resultados Libertad “B”:

– Libertad 1 vs. Almagro «B» 2.

– Libertad 0 vs. Unión A 2.

– Libertdd 2 vs. Sp. Santa Clara 0.

De esta manera, las chicas finalizaron en el quinto lugar.