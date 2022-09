Básquet Provincial U18: Unión accedió a la Final

En el transcurso de este fin de semana, se disputaron las Semifinales de la Liga Provincial de Clubes U18 masculina, con los Cuadrangulares disputados en Santa Fe (Colón) y Cañada de Gómez (Sarmiento).

En la Zona A logró clasificarse Unión de Sunchales como segundo, con dos victorias y una derrota; mientras que en la Zona B Independiente ganó uno y perdió dos cotejos, despidiéndose tras realizar un muy buen torneo.

Estos fueron los resultados en la Zona A:

– Colón de Santa Fe 70 vs. Unión de Sunchales 78.

– Unión 47 vs. Olimpia de Venado Tuerto 79.

– Santa Paula de Gálvez 68 vs. Unión 72.

Tabla:

– Olimpia: 6 puntos.

– Unión de Sunchales: 5 puntos (ambos clasificados).

– Santa Paula: 4 puntos.

– Colón de Santa Fe: 3 puntos.