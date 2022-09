LRF: Este jueves Unión recibe a Libertad

(Por: Prensa LRF) – Anoche se realizó una nueva reunión de la Liga Rafaelina de Fútbol, en la cual se definieron los aspectos que le darán continuidad al certamen. Lo más destacado pasó por los partidos, marcándose el clásico sunchalense para este jueves.

1- Aprobación boletín 2.919, por unanimidad. Previa lectura los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- En primer lugar se llevó a cabo la presentación de la Selección Sub13 que el próximo fin de semana jugará la fase clasificatoria del torneo Provincial. El HCD le desea el mayor de los éxitos para la competencia.

3- Directivos del club Arg. Humberto se hicieron presentes para invitar a los clubes a una prueba de jugadores que realizará el 18 y 19 de octubre. Manifiestan que tienen una buena cantidad de jugadores inscriptos y que será una experiencia muy buena para los que participen ya que será un intercambio cultural para todos.

4- Lectura correspondencia: Varias notas de inferiores e infantiles. Nota de Dep. Tacural informando que en el partido de Reserva vs. Atl. Rafaela se fracturó uno de sus jugadores y que la ambulancia demoró mucho tiempo en llegar y trasladar al mismo. Dejan su queja sobre la ausencia de ambulancia, la demora de la misma y la falta de empatía de los dirigentes de Atl. Rafaela en no comunicarse para conocer la salud del jugador lesionado. Solicitan que situaciones así no vuelvan a suceder. El delegado de Dep. Tacural informa que el jugador de Atl. Rafaela que chocó con su jugador (sin intención), fue el único que se acercó para conocer la salud del rival. También agrega que el delegado de Atl. Rafaela ofreció su auto para trasladar al jugador. Al respecto se abre un debate sobre la problemática de falta de ambulancias en la ciudad de Rafaela. El delegado de Atl. Rafaela manifiesta que no fue un problema de su institución la demora de la ambulancia y agrega que el club puso todo a disposición del lesionado. Nota de Dep. Aldao informando haber tenido inconvenientes con la terna arbitral del último domingo y solicitan que no sean más designados cuando jueguen sus equipos. Se eleva a la Neutral de Árbitros. Nota de Dep. Aldao informando que en el partido de Reserva ante Ben Hur, los jugadores se tuvieron que bañar con agua fría.

5- Informe de tesorería y pases de jugadores

6- El Sr. Vice-Presidente informa que asistió la Fiesta del matambre, organizada por el club Arg. Vila. Felicita a los dirigentes del club por el evento llevado a cabo.

7- Se informa que el pasado sábado se llevaron a cabo las finales de Inferiores de Primera A. Las mismas tuvieron una asistencia muy importante de público. Desde la mesa directiva se hizo mención al comportamiento poco acorde de algunas categorías y de los padres.

8- El próximo sábado comenzará el torneo final de Primera A con el nuevo horario de categorías de acuerdo al proyecto aprobado en su momento. Las entradas para Inferiores e Infantiles será de $ 400.

9- Sobre los temas tratados en el Dpto. de Fútbol Femenino acerca de la reglamentación de jugadores que juegan un torneo superior, la Comisión de Reglamento eleva un dictamen aconsejando no cambiar reglamentaciones en plena vigencia de torneos, siguiendo tal cual se estaba jugando y reglamentar para los torneo futuros.

Se aprueba por unanimidad

10- El próximo sábado se jugará la 4ª fecha de fútbol senior en cancha de Quilmes a partir de las 15 horas.El domingo 25/09 se jugarán las dos semifinales de la Copa Centenerio (canchas de Sp. Norte y Atl. Esmeralda, a partir de las 13 hs. como preliminar de Reserva y Primera).

11- El próximo domingo se jugará la última fecha del torneo clausura de fútbol femenino en canchas de Atl. Rafaela y Arg. Vila.

12- Adelantos

– Deportivo Aldao vs. Peñarol / Jueves 20,00 Hs Reserva y 21,30 hs Primera.

– Unión de Sunchales vs. Libertad de Sunchales / Jueves 19,30 Hs Reserva y 21,00 hs Primera.

– Deportivo Ramona vs. Bochófilo Bochazo / Jueves 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

– 9 de Julio vs. Florida de Clucellas / Viernes 20,30 Hs Reserva y 22 hs Primera.

– Quilmes vs. Argentino de Vila / Viernes 20 hs. Reserva y 21,30 hs Primera.

– Ferro vs. Sportiv Norte / Domingo 10.30 hs. Reserva y 12 hs Primera.

– Defensores de Frontera vs. Atlético Esmeralda / Domingo 10 hs. Reserva y 11.30 hs. Primera.

– Deportivo Josefina vs. Sportivo Santa Clara / Domingo a las 14.30 hs. Reserva 16 hs. Primera.

Los demás encuentros se jugarán el domingo a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera.

13- El Sr. Vice-Presidente informa que se comenzarán con las charlas sobre violencia en el fútbol. Las primeras dos se dieron en Dep. Aldao y Ferrocarril del Estado, siendo ambas muy positivas para los asistentes. El delegado de FC Estado agradece a los dirigentes de la liga por haberse acercado a realizar la charla que estuvo dirigida a los jugadores de inferiores y miembros del cuerpo técnico de cada una de las divisiones. Lo mismo manifestó el delegado de Dep. Aldao.

14- El delegado de Dep. Aldao manifiesta que el domingo en cancha auxiliar de Ben Hur las parcialidades de ambos equipos ingresaron por el mismo lugar. Se solicita que el club presente una nota al respecto.

También se hizo mención a lo ocurrido en Josefina, donde un jugador saltó el tejido para agredir a simpatizantes, lo que provocó demás incidentes y la suspensión del encuentro.

15- Se procede a sortear 100 cupones entre los clubes que pagaron la totalidad de los mismos. El ganador fue Florida de Clucellas.

16- El Sr. Presidente informa que el viernes 23/09 habrá reunión de Fed. Santafesina, donde se darán detalles del próximo Regional Amateur 2022

17- Próxima reunión martes 20/09.