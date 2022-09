LRF: Se definió la continuidad de la actividad liguista

1- Aprobación boletín 2.920, por unanimidad. Previa lectura los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas. Se hace un incidente que ocurrió en Dep. Bella Italia, donde se cruzaron hinchas de ambos equipos. El delegado de Dep. Bella Italia cuenta como se sucedieron los hechos. Desde la Mesa Directiva se solicita a todos los clubes que tengan en cuenta las cuestiones de seguridad mínimas ya que cualquier anomalía puede terminar en incidentes.

2- Desde la Mesa Directiva se informó sobre la decisión tomada el día domingo de jugar la fecha, tal cual lo establece el Reglamento. Se hace mención a la buena actitud de un árbitro de para el partido unos minutos hasta que pare la tormenta.

3- Lectura correspondencia: Varias notas de inferiores e Infantiles. Invitación de Unión de Sunchales al lanzamiento de la Fiesta Nacional de Fútbol Infantil, a realizarse el viernes 23/09. Nota de Dep. Aldao informando distintos puntos sucedidos en los partidos de Div. Inferiores frente a Arg. Humberto, como el comportamiento de la gente local con insultos, de los jugadores rivales al punto de tener q trasladar uno de sus jugadores en ambulancia. También refieren a la actuación de los árbitros que permitieron violencia física en los partidos. Destacan el trato del personal del centro de salud de Humberto. El delegado de Peñarol hace mención a lo ocurrido en cancha de Dep. Aldao en el partido de Primera División, en donde se observaron distintas anomalías con gente adentro de la cancha que no tenía que estar ocupando ese lugar. Informa que intentó hablar con el árbitro pero no pudo ya que la policía se lo impidió. El delegado de Dep. Aldao informa quienes eran las personas que estaban dentro de la cancha. Al respecto se arma un debate sobre la gente que ingresa dentro de la cancha sin autorización. Se solicita a los clubes que presenten denuncias para que el cuerpo que corresponde pueda actuar. La nota presentada por Dep. Aldao se da traslado a la Neutral de Árbitros. Sobre la nota presentada por Dep. Aldao, la delegada de Arg. Humberto manifiesta que estuvo presente en la cancha y no notó lo informado por Aldao. Federal A: Unión vs. Juv. Unida lunes a las 20 horas.

4- El delegado de Dep. Susana agradece al paramédico y dirigentes de Juv. Unida, por las atenciones que tuvieron ante la lesión de un jugador en Inferiores.

5- Decreto de la Cámara de Diputados de la Nación, decretando de interés nacional el Centenario de la Liga Rafaelina.

6- Informe de tesorería y pases de jugadores.

7- Desde la Mesa Directiva se informa que está avanzado el proyecto para jugar la Copa Departamento Castellanos y en las próximas reuniones se brindarán detalles.

8- Se informa que este miércoles en cancha de Arg. Humberto se jugará el desempate de Sub13 de Fútbol Femenino entre Ferro Dho vs. 9 de Julio. El partido comenzará a las 21 horas. Hará las veces de local Ferro Dho.

9- El próximo lunes 26/09 a las 20 horas. se reunirá el Dpto. Fútbol Femenino para organizar lo que serán los cruces del torneo absoluto (el fin de semana no habrá actividad).

10- Las semifinales de fútbol senior se jugarán el próximo domingo

Sp. Norte vs. Brown domingo a las 10.30 horas (preliminar partido de Reserva)

Atl. Esmeralda/Z. Pereyra FC vs. Quilmes domingo a las 13 horas (preliminar partido de Reserva).

A cada delegación se le darán 20 entradas.

11- Adelantos:

FLORIDA CLUCELLAS vs TACURAL viernes / 20.30 hs. Reserva y 22 hs Primera.

SAN ISID. EGUSQUIZA vs S. Y DEP. BELLA ITALIA Viernes / 20.30 Hs Reserva y 22 hs Primera.

BOCHOFILO BOCHAZO vs QUILMES Domingo / 10 hs Reserva 11.30 Hs Primera.

PENAROL vs ATL. MARIA JUANA Domingo / 12 hs. Reserva y 13.30 hs Primera.

BEN-HUR vs F.C. DEL ESTADO Domingo / 12 hs. Reserva y 13.30 hs Primera.

SPORTIVO NORTE vs DEP RAMONA Domingo / 12 hs. Reserva y 13.30 hs Primera.

BELGRANO S. ANTONIO vs. ARG. HUMBERTO Domingo / 10 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera.

SP. ROCA vs. INDEP. SAN CRISTOBAL Domingo / 14.30 hs. Reserva y 16 hs. Primera.

ATL. ESMERALDA vs. SP. LIBERTAD EC Domingo / 14.30 hs. Reserva y 16 hs. Primera.

TALLERES M JUANA vs .BROWN DE SAN VICENTE Domingo / 16 hs Reserva y 17.30 hs Primera.

ARG. VILA vs 9 DE JULIO Lunes / 20 hs Reserva y 21,30 hs Primera

ATLETICO DE RAFAELA vs UNION postergado en fecha a confirmar (se debe jugar antes de la 15ª fecha).

Los demás encuentros se jugarán el domingo a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera.

Desde la Mesa Directiva se hace mención a lo que está ocurriendo en cuanto a los cambios de horarios de los partidos por pedidos de la policía. En conjunto con la Liga Dep. San Martín, que también tiene el mismo inconveniente, se tendrá una reunión con la seguridad de la provincia a los efectos de poder encontrar una solución a futuro.

12- Se informa que este miércoles a las 16.30 hs. en Ferro, la Selección Sub13 jugará el partido correspondiente a la última fecha del torneo provincial ante Liga Esperancina. Dicho encuentro no se pudo jugar el domingo en Galvez debido a las inclemencias del tiempo.

13- Próxima reunión martes 27/09.