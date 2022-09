Tenis: Paula Ormaechea, subcampeona en Otocec

La sunchalense Paula Ormaechea redondeó una gran semana tenística en Eslovenia. Si bien no pudo quedarse con el título, pudo disputar todos los partidos, llegando al choque decisivo ante Miriam Bianca Bulgaru, cayendo por 4-6 y 5-7.

Evidentemente, el partido ha sido sumamente parejo, lo cual se refleja en lo ajustado del resultado, teniendo Ormaechea pequeños errores que no le permitieron explotar su mayor experiencia. No obstante, esto no opacó la alegría de volver a competir en un alto nivel que ha demostrado la sunchalense, tal como lo expresó en su cuenta de Instagram.

Ahora, a la santafesina la espera el W60 de San Sebastián (España).

La palabra de Ormaechea en Instagram

Más allá del resultado de hoy, el volver poco a poco a competir y estar cada vez mas cerca es lo que mas me llena. Fueron meses muy difíciles y muchas veces pensé que ese era el final, no sentía y no creía tener la fuerza para pasarlo.

@augustoarquez ya sabes todo, fuiste mi roca cuando todo se caía y estaba muy oscuro. No cualquiera hace lo que hiciste. Gracias infinitas (vamos por todo)

@tanogoya lo tuyo fue de otro planeta. Increíble sorpresa. Disfrute mucho poder compartir con vos unos días! gracias por tan linda locura.

En fin, gracias a la vida por enseñarme tanto. Agradezco hoy estar acá y poder seguir haciendo lo que más me gusta.