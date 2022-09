LRF Inferiores – Torneo Final F2: Participación para los equipos de la ciudad

Por la Segunda Fecha del Torneo Final que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol, Libertad se midió con Ferro y Unión hizo lo propio con 9 de Julio. Aquí, los resultados y goleadores de cada una de las divisionales.

Pre Novena División

– Unión 2 (Pino y Gómez) vs. 9 de Julio 1.

– Ferro 2 vs. Libertad 5 (Jonatan Marengo x3, Francisco Peirotti y Luigi Daminani).

Novena División

– Unión 2 (Scarafía y Gerk) vs. 9 de Julio 2.

– Ferro 1 vs. Libertad 0.

Octava División:

– Unión 4 (Cuello x2, Franza y Cabral) vs. 9 de Julio 2.

– Ferro 4 vs. Libertad 2 (Yamil Galotto y Sebastián Larrea de penal).

Séptima División:

– Unión 2 (Alberto y Alemani) vs. 9 de Julio 1.

– Ferro 2 vs. Libertad 0.

Sexta División:

– Unión 3 (Tarasco, Cerrudo y Cabral) vs. 9 de Julio 2.

– Ferro 1 vs. Libertad 0.

Quinta División:

– Unión 4 (Funes, Barraza, Ibánez y Faudone) vs. 9 de Julio 1.

– Ferro 1 vs. Libertad 1 (Joaquín Reynoso).

Categoría 2016

– 9 de Julio 0 vs. Unión 0. Tercer tiempo: 2 a 1 (Pautasso y Ligiero).

– Libertad 1 (Ciro Leithold) vs. Ferro 3.

Categoría 2015

– 9 de Julio 0 vs Unión 3 (King y Kañevsky x2). Tercer tiempo: 0 a 0.

– Libertad 0 vs. Ferro 2.

Categoría 2014

– 9 de Julio 1 vs. Unión 0. Tercer tiempo: 0 a 0.

– Libertad 0 vs. Ferro 0.

Categoría 2013

– 9 de Julio 2 vs. Unión 3 (Fler, Bertone, Pérez). Tercer tiempo 0 a 0.

– Libertad 0 vs. Ferro 1.

Categoría 2010

– 9 de Julio 2 vs. Unión 2 (Griotti y Paz).

– Libertad 0 vs. Ferro 0.

Categoría 2011/2010

– Libertad 1 (Rafael Alexander) vs. Ferro 1.

Categoría 2011

– 9 de Julio 1 vs. Unión 0.

– Libertad 1 (Santino Espinoza) vs. Ferro 0.

Categoría Sub 12

– 9 de Julio 3 vs. Unión 0.

– Libertad 4 (Máximo Moreyra, Noel Oviedo, Ismael Espíndola y Alexis Saavedra) vs. Ferro 2.