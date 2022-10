LRF: Unión abre la Fecha esta noche recibiendo a Talleres

1- Aprobación boletín 2.921, por unanimidad. Previa lectura los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Minuto de silencio en memoria del Sr. Héctor Sereno, padre del Pro-Secretario de la LRF.

3- Lectura correspondencia: Varias notas de inferiores e infantiles. Nota de la Fed. Santafesina de fútbol confirmando el partido de Copa Santa Fe entre Atl. Rafaela vs. Colón de Santa Fe para el martes 27/09 a las 21 horas, con asistencia solamente de público local (socios).

4- Informe de tesorería y pases de jugadores.

5- Los clubes que adeudan la primera cuota de cupones (ya vencida), se decide elevar al HT Penas.

6- Se informa que los días miércoles, jueves y viernes de esta semana, la Liga abrirá de 10 a 18 horas.

7- Se informa que el miércoles 05/10 se reunirá el Consejo de Inferiores a las 20 hs. en la sede de la Liga.

8- La Comisión de Reglamento se reunió para analizar el Reglamento de la Copa Departamento Castellanos, tras un exhaustivo análisis, dio el visto bueno al proyecto. Por lo tanto el HCD aprueba la realización del mismo que se jugará en el 2023 con un formato similar a lo que fue la Copa Centenario (acompañará categoría 2011). También habrá en juego una Supercopa que se disputará entre el Campeón Absoluto de Primera A y el Campeón de la Copa Dpto. Castellanos. En este 2022 también se jugará una Supercopa entre el Campeón de la Copa Centenario (Quilmes) y el campeón Absoluto de Primera A.

9- El Dpto. Fútbol Femenino se reunió en paralelo con el HCD para diagramar lo que serán los cruces del torneo absoluto. Este martes se conocerán más detalles.

10- Adelantos:

Unión vs. Talleres jueves 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Dep. Tacural vs. Arg. Vila viernes 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Dep. Aldao vs. Atl. Rafaela viernes 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

9 de Julio vs. Quilmes viernes 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Arg. Humberto vs. San Isidro viernes 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Los demás encuentros se jugarán el domingo a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera.

11- Se informa que la selección Sub13 jugará el próximo fin de semana en Santa Fe la etapa final del torneo Provincial. Los encuentros se jugarán en el predio de la Liga Santafesina de Fútbol. Los equipos que clasificaron a dicha etapa son: Liga Rafaelina, Liga Santafesina, Asoc. Rosarina, Liga Cañadense y Liga Reconquistense.

12- El Sr. Presidente informa que el pasado viernes asistió a una reunión de dirigentes de Ligas de la Provincia con directivos de la Federación Santafesina y el Consejo Federal. Dicho encuentro se llevó a cabo en la sede de la Asoc. Rosarina de Fútbol.

La reunión fue muy positiva donde se trataron distintos puntos relacionados al fútbol del interior. Desde el Consejo Federal se está trabajando para que la carrera de arbitraje en las ligas quede bajo supervisión de las universidades.

Se trató la preocupación por la falta de dirigentes en las instituciones y los roles que deben cumplir los mismos.

Se charló sobre los torneos infanto juveniles que organiza el Consejo Federal.

Se destacó a la Liga Rafaelina por ser una de las pioneras en utilizar el Sistema Comet para sus competencias y por tener el 100% de los jugadores y árbitros cargados en el sistema. Se recalcó la importancia del mismo para futuros reclamos de derecho de formación.

Se trató el tema de fútbol femenino y su crecimiento en todo el país. Se hizo hincapié en la necesidad de adecuar las instalaciones para dicho género y la necesidad de avanzar con las Divisiones Inferiores.

En breve el Consejo Federal brindará una capacitación para miembros de los Tribunales de Penas de las Ligas.

Sobre el Regional Amateur, el Consejo Federal en esta semana emitiría el fixture del torneo que comenzaría el 23/10. De Santa Fe participarían 21 equipos. Los clubes de la Liga Rafaelina estarían divididos en dos zonas: Ferro, Sp. Norte, Quilmes y Dep. Libertad una zona; y la otra zona sería 9 de Julio, Ben Hur y dos equipos de la Liga Esperancina. Todo se confirmará cuando el Consejo Federal eleve la documentación respectiva.

Al respecto se arma una debate sobre lo tratado en la reunión de Rosario, en donde el principal tema fue trabajar para el crecimiento del fútbol femenino.

13- Próxima reunión martes 04/10.